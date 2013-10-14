Reklamcılar patlamış mısıra düşman

Köln Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sinemada patlamış mısır yiyen izleyici beyaz perdede yeni bir ürünün tanıtıldığı reklamdan etkilenmiyor.

Uzmanlar, ağzın dolu olması ve patlamış mısırın tadının beyni meşgul etmesi nedeniyle izleyicinin yeni tanıtılan ürünü ve markasını fark edemediği sonucuna vardı.

Araştırmacılara göre bunun arkasında psikolojik bir mekanizma yatıyor.

İnsanlar kişilerin isimlerini ya da markaları algılarken, dudak ve dildeki kaslar otomatik olarak duyduğunu tekrar ediyor.



Kişi bunu farkında olmadan yapıyor ve ağzı da görünür şekilde hareket etmiyor. Yani beyin farkında olmadan duyduğu ismi tekrarlayarak antrenman yapıyor.

Ancak bu süreç sakız çiğnerken ya da patlamış mısır yerken böyle işlemiyor ve beyin meşgul olduğu için duyduğu isimlerin antrenmanını yapamıyor.

Sonuçları ‘Journal of Consumer Psychology' dergisinde yayımlanan araştırma 284 kişi üzerinde yapıldı.



Deutsche Welle Türkçe