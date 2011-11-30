Reklam yıldızı çocuk yaşamını yitirdi

T24 - Konya Şeker Torku reklâm filminde, kuzuya şeker uzatan küçük kız Asiye Enbel, reklam çekimlerinden kısa bir süre sonra zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.





İmkânsızlıklar içerisinde, kendi müzik aletlerini oluşturarak grup kuran çocukların konu alındığı reklâmda oynayan küçük kız Asiye Enbel, hayatını kaybetti. 6 yaşındaki Asiye, Kurban Bayramının 4. günü aniden fenalaştı. Arabayla hemen hastaneye yetiştirilmeye çalışılan küçük Asiye, yolda babasının kucağında hayatını kaybetti. Hastaneye ulaştığında hayatını kaybetmiş olan Asiye için doktorlar, ciğerlerindeki bir problemden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.



Günlük 30 lira karşılığında 3 gün boyunca reklâm çekimlerinde rol alan küçük Asiye Konya’nın Meram ilçesi Yeşildere Köyünü yasa boğdu. 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Asiye’nin ölümü dedesini ve babaannesini yasa boğdu. Fenalaşana kadar en ufak şekilde hastalığından haberdar olmadıkları söyleyen dede, Yeşildere Köyü Muhtarı Fahri Enbel, torunun bütün köy tarafından çok sevildiğini söyledi.





Dedesi rüyasında gördü



Asiyenin ölümünden bir gün önce torununu rüyasında gördüğünü gözyaşları içinde anlatan Fahri Enbel, “Rüyamda torunum benim hayatımı kurtardı. Bir evin çatısından düşerken torunum beni elimden tuttu ve çekti. Bir anlam verememiştim. Demek ki bu olay olacakmış. Keşke torunum yaşayabilseydi. Onu kurtarabilseydim” diye konuştu.





Tek görüntüsü oynadığı reklam



Torununun ellerinde bir fotoğrafı olmadığını söyleyen Fahri Enbel, “Torunumu ancak reklâmlarda çıktığı zaman görebiliyorum. Onu gördüğüm zaman gözyaşlarını boğuluyorum. Tek yapabildiğim şey onu alkışlamak. Dayanmak gerçekten çok zor. Enbel, Annemi, babamı kaybettiğimde bile böyle üzülmedim” diye konuştu.





'Torunuma nazar değdi'



Reklâmlarda oynayan küçük torunun çok sevildiğini ifade eden babaannesi ise torununu çok özlediğini söyleyerek, “Torunum reklâmlarda çok ilgi çekti. Bütün Türkiye’nin sevgilisi oldu. Nazar değdi torunuma. Torunum nazara geldi ve hayatını kaybetti” dedi.





Arkadaşları inanamadı



Reklâm filminde arkadaşlarıyla beraber rol alan Asiye, arkadaşlarını da ölümüyle derinden yaraladı. Asiye’yi çok sevdiklerini söyleyen arkadaşları, Asiye’nin köyün neşe kaynağı olduğunu söylediler.



Asiye’nin zatürre nedeniyle aniden fenalaştığı ve hastaneye gidemeden yaşamını yetirdiği belirtildi.



Uzmanlar zatürrenin sadece soğuk algınlığıyla ortaya çıkmayacağını, çok farklı nedenleri olabileceğini dile getirdiler.





Ekran talihsizliği



Önceki gün de sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan video sonrası meşhur olan televizyon ekranlarına çıkan Gizem Bera Mutlu, şofbenden sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirmişti.





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