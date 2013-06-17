Reklam cezaları Türk Hava Yolları ve bankaları vurdu

Tüketicinin Korunması Genel Müdürü Ramazan Ersoy'un yürüttüğü Reklam Kurulu ile yapılan toplantıdan ceza kararı çıktı. Punto şartlarına uyulmadığı için şikâyet edilen bankalar yakın takibe alındı.

Hürriyet muhabiri Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Kurul toplantının Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri başlığı kapsamında 2012-2013 yıllarında Garanti Bankası, HSBC ve Vakıflar Bankası tarafından yayınlanan televizyon reklamlarında ekranın alt kısmında kayan yazıların büyüklüğünün ve akış hızının mevzuata uyugun şekilde uygulanmadığı tespit edildi.

Reklamlarda 'Durdurma'

Söz konusu reklamların Altyazı ve Dipnotların Kullanılması Tebliğine, Ticari Reklam ve İlanlar Yönetmeliği ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna aykırı olduğuna hükmeden kurul, reklam veren Garanti Bankası, HSBC Bank ve Vakıflar Bankası hakkında ulusal düzeyde 81 biner lira idari para cezası ve anılan reklamların durdurulması kararını verdi.

Türk Hava Yolları'na ceza

Türk Hava Yolları’nın yıl içinde yayınlanan televizyon reklamlarının da 14 satır yüksekliği ve 22 saniye hızında geçmesi gereken altyazılarının 8 satır büyüklüğünde ve 15 saniye hızla geçtiği dolayısıyla bu durumun da ilgili tebliğ, yönetmelik ve yasa hükümlerine aykırı olduğu tespiti yapıldı. Karar doğrultusunda reklam veren THY hakkında 4077 sayılı Kanunun 17. ve 25. maddesinin 8. fıkrası dahilinde anılan reklamların durdurulmasına ve ulusal düzeyde 87 bin 915 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Yeni tasarıyla 12 punto oluyor

MECLİS’te görüşmeleri süren Tüketici Kanun Tasarısı da sözleşmelerin 12 puntoyla yazılması şartı getiriyor. Buna göre sözleşmelerin artık anlaşılabilir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunlu olacak. Tasarıyla tüketicinin aldatılmasının ve yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.