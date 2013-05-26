Garanti Bankası, Türkiye'nin en çok vergi veren kurumu oldu

Türkiye Garanti Bankası AŞ, ödediği 1 milyar 180 milyon 653 bin 967,21 lira ile 2012 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasını açıkladı.

Buna göre, Türkiye Garanti Bankası AŞ, geçen yıl ödediği 1 milyar 180 milyon 653 bin 967,21 lira vergi ile 2012'nin kurumlar vergisi rekortmeni oldu.

Geçen yıl en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinde, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin ardından 2012’de 1 milyar 151 milyon 148 bin 519,65 ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi ikinci sırada yer alırken, Akbank TAŞ 1 milyar 112 milyon 951 bin 384,95 lira ile üçüncü oldu.

1 milyar 448 milyon 473 bin liralık vergi ile 2011 yılının kurumlar vergisi rekortmeni olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ ise 743 milyon 352 bin 861,61 lira ile listede 7. sırada yer aldı.

2012 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listenin ilk 10 sırasında Ankara merkezli 4, İstanbul merkezli 6 kurum yer aldı.

Listenin ilk 10 sırasında bankaların hakimiyeti dikkati çekti. 4'ü kamu bankası olmak üzere 8 banka ilk 10'da yer aldı. Öte yandan ilk 100'de 21 banka yer aldı. Türk Telekom'un 8'inci sırada yer aldığı listede, Turkcell 10'uncu oldu. Listede bankacılığın yanı sıra enerji, inşaat, otomotiv, perakendecilik, madencilik, teknoloji, telekomünikasyon ve tütün ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ön plana çıktı.

2012 yılında mükelleflerin tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarı da, 31 milyar 990 milyon 836 bin 9 lira olarak hesaplandı.

Rekortmenler listesine İstanbul damgası

En fazla kurumlar vergisi ödeyecek ilk 100 mükellefin 54'ü İstanbul'dan çıktı. Listeye Ankara'dan 18, İzmir'den 4, Kocaeli’den 2, Manisa, Muğla, Kastamonu, Rize, Antalya, Adana, Samsun, Konya, Karabük, Kahramanmaraş, Sakarya, Bursa, Denizli ve Eskişehir’den 1’er firma girdi. Listedeki 25 kuruluşun 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödeyeceği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 27 milyon 929 bin 867,97 lira oldu. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 8'i ise isminin açıklanmasını istemedi.

Bakan Şimşek: Bu bizim için onur tablosudur

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi rekortmenlerinin devlete olan mükellefiyetlerini samimiyetle yerine getirdiğini belirterek, "Gelirini doğru beyan eden, vergisini ödeyenler ve bu listelerde yer alan mükellefler bizim gerçek kahramanlarımızdır. Kurumlar vergisi rekortmenler listesi, bizim için bir onur tablosudur" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2012 yılında en yüksek kurumlar vergisi beyanında bulunan mükelleflerin listesini açıklamasının ardından, teşekkür mesajı yayımlayan Bakan Şimşek, vatandaşlardan anayasal bir zorunluluk olarak alınan verginin, kamu harcamalarının temel kaynağı ve ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu bildirdi.

‘Ödenen her vergi vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönmektedir’

Düzenli vergi ödeme alışkanlığı kazanan toplumların, demokratik hukuk devletinin normlarını yakalamış toplumlar olduğunun altını çizen Şimşek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vergisini ödeyen gerek firmalarımız gerekse vatandaşlarımız ülkemizin kalkınmasındaki lokomotifin bir çarkıdır. Şunu unutmayalım ki ödenen her vergi vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönmektedir. Böylece devletimiz, iş adamımız, vatandaşımız kısaca herkes kazanmaktadır. Vergi rekortmenlerimiz devlete olan mükellefiyetlerini samimiyetle yerine getirmişlerdir. Gelirini doğru beyan eden, vergisini ödeyenler ve bu listelerde yer alan mükellefler bizim gerçek kahramanlarımızdır. Kurumlar vergisi rekortmenler listesi, bizim için bir onur tablosudur. Bu nedenle vergi rekortmenlerimizi canı gönülden kutluyorum."

Rekortmenler listesi

2012 yılı gelirleri için bu yılın Nisan ayında verilen yıllık kurumlar vergisi beyannamelerine göre belirlenen Türkiye'nin en fazla kurumlar vergisi ödeyecek ilk 100 kuruluşu şöyle:

SIRA UNVANI TAHAKKUK TUTARI (TL) İLİ

1 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 1.180.653.967,21 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 2 TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1.151.148.519,65 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 3 AKBANK T.A.Ş. 1.112.951.384,95 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 4 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.106.623.011,67 ANKARA 5 TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1.018.602.609,83 ANKARA 6 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 750.308.236,06 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 7 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. 743.352.861,61 ANKARA 8 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 660.845.393,54 ANKARA 9 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 509.041.069,78 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 10 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 506.382.415,72 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 11 FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ 300.311.272,45 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 12 DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ 294.099.983,46 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 13 TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 237.648.437,82 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 14 TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş 221.283.699,62 KOCAELİ 15 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 219.618.092,19 ANKARA 16 TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. 188.652.895,04 ANKARA 17 PHILSA PHILIP MORRİS SABANCI SİGARA VE TÜ.SAN.VE TiC. A.Ş. 164.560.420,50 İZMİR 18 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150.968.225,36 ANKARA 19 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 149.942.987,11 ANKARA 20 TÜPRAG METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİC.A.Ş. 128.520.831,91 ANKARA 21 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 122.801.726,55 ANKARA 22 LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZ. TİC.A.Ş. 118.442.710,67 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 23 ŞEKERBANK T.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 111.104.897,67 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 24 TTNET A.Ş. 105.777.799,25 İSTANBUL 25 HSBC BANK A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜK 102.497.457,05 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 26 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 93.097.425,01 İSTANBUL 27 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 90.501.445,13 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 28 İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 88.799.118,81 ANKARA 29 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 86.710.687,19 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 30 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 83.666.440,42 ANKARA 31 MERCEDES-BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 82.650.484,82 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 32 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 78.680.014,93 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 33 TAV İSTANBUL TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 70.884.793,57 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 34 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN.A.Ş. 68.265.077,62 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 35 N.V.TURKSE PERENCO ANKARA ŞUBESİ 67.806.048,97 ANKARA 36 ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 66.549.536,33 ANKARA 37 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 66.250.767,32 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 38 OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ 64.662.096,49 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 39 T.K.İ.KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LİNY.İŞL.MÜESSESE MÜD. 63.561.960,30 MANİSA 40 ING BANK ANONİM ŞİRKETİ 62.989.134,79 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 41 TKİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LNY. İŞL. MÜES. MÜD. 61.816.348,55 MUĞLA 42 (*) 43 (*) 44 ETİ BAKIR ANONİM ŞİRKETİ 58.371.051,16 KASTAMONU 45 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş. 56.632.079,30 ANKARA 46 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 54.810.502,58 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 47 ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 52.177.896,85 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 48 ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. 52.075.344,23 RİZE 49 (*) 50 FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVA.TER.YAT.VE İŞLT.A.Ş. 50.276.640,74 ANTALYA 51 SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 50.100.893,05 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 52 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 49.996.201,07 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 53 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. 49.418.236,25 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 54 SHELL&TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 49.285.445,56 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 55 ERDEMİR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 48.253.594,05 ANKARA 56 TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 48.091.289,10 ADANA 57 YEŞİLIRMAK ELEK. DAĞ. A.Ş. 44.668.923,44 SAMSUN 58 ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 44.173.343,45 İSTANBUL 59 (*) 60 KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİC.A.Ş. 43.457.746,76 KONYA 61 YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 43.209.719,55 KOCAELİ 62 COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 42.803.318,97 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 63 SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZ.VE TİC.LTD.ŞTİ. 42.678.551,25 İSTANBUL 64 KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 42.200.901,83 KARABÜK 65 KUTLUTAŞ İNŞAAT VE TİCARET SAN.LTD.ŞTİ. 41.831.480,86 İSTANBUL 66 UNILEVER SAN.VE TİC.TÜRK A.Ş. 40.596.974,10 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 67 HEDEF ECZA DEPOSU TİC.A.Ş. 38.342.835,29 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 68 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 37.142.266,30 ANKARA 69 PHILIP MORRIS SA PHILIP.MOR.SABANCI PAZ.VE SATIŞ A.Ş. 37.053.828,51 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 70 MSC GEMİ ACENTELİĞİ A.Ş. 37.019.472,88 İZMİR 71 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 36.410.951,91 İSTANBUL 72 ALTERNATİF BANK ANONİM ŞİRKETİ 35.894.403,74 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 73 (*) 74 AKEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 35.615.398,13 KAHRAMANMARAŞ 75 ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ 35.403.905,18 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 76 JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 35.283.979,77 İZMİR 77 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 34.940.081,63 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 78 (*) 79 SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 34.541.409,53 SAKARYA 80 BSH EV ALETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 34.165.486,28 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 81 GEMLİK GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 33.955.909,09 BURSA 82 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 33.492.770,92 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 83 MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 33.476.202,50 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 84 DTV HABER VE GÖRSEL YAYINCILIK A.Ş. 33.347.378,38 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 85 T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 33.128.091,23 ANKARA 86 ORTADOĞU OTOMOTİV TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 33.020.612,43 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 87 AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ 32.475.878,55 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 88 MEY İÇKİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 32.119.161,06 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 89 (*) 90 GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 31.279.382,72 İZMİR 91 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31.058.210,92 İSTANBUL 92 CARGILL TARIM VE GIDA SANAYİ TİC.ANONİM ŞİRKETİ 30.695.943,73 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 93 EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. 30.010.653,70 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 94 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 29.748.036,82 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 95 AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 29.366.141,40 DENİZLİ 96 AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİC.A.Ş. 28.846.719,64 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 97 ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.354.764,81 ESKİŞEHİR 98 İÇDAŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE YATIRIM A.Ş. 28.295.111,95 İSTANBUL 99 CİTİBANK ANONİM ŞİRKETİ 27.929.867,97 İSTANBUL (B.MÜK.VDB) 100 (*)

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