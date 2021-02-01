Rekabet Kurumu, aralarında Philips Ticaret AŞ.'nin de olduğu 5 şirket hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu, Philips Ticaret AŞ.'nin de aralarında olduğu 5 şirket hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında ilgili şirketlerin 4054 sayılı kanunu ihlal edip etmedikleri incelenecek.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Philips Ticaret AŞ.'nin yetkili satıcılarının internetten satış yapmasını kısıtladığı ve satış fiyatını yeniden belirlediği gerekçeleri ile ilgili mevzuatı ihlal ettiği belirtildi. Yapılan bir başvuruyu değerlendiren Rekabet Kurumu, şirketin soruşturulmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, başlatılan soruşturmayla Türk Philips Ticaret AŞ.'nin kusurlu olup olmadığını tespit etmeye çalışacak. Bu arada, Türk Philips Ticaret AŞ.'nin yanı sıra Dünya Dış Ticaret Ltd. Şti, Melisa Elektrikli ve Elektronik Ev Eşyaları Bilg. Don. İnş. San. Tic. AŞ, Nit-Set Ev Aletleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve GİPA Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tic. AŞ.'ye de soruşturma açtı.