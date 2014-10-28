Rekabet Kurulu'ndan, Türk Telekom hakkında soruşturma kararı

Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin sabit telefon hizmeti kapsamında “Ev Avantaj Tarifeleri”nde uyguladığı fiyatlandırma yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Ankara 9. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, Türk Telekom’un “ev avantaj tarifeleri” incelenmiş, 21 Ağustos 2013 tarihinde şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti.

'Kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı'

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, konuyu yargıya taşındı. Ankara 9. İdare Mahkemesi, Kurul kararını iptal etti. Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 1 Ekim’deki toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, 4054 Sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 4054 Sayılı Kanun’un 6. maddesi hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamakta olup soruşturma Kanun’un bu yönde ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.