Yiğit Bulut Türk Telekom yönetim kurulu üyesi oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türk Telekom’a yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, “Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Adnan Çelik’in istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere; Yiğit Bulut’un gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu’na Bağımsız Üye olarak atanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bulut kısa özgeçmişine de yer verilen açıklamada, 1972 doğumlu Bulut’un başdanışman, ekonomist, finansal analist, bankacı, gazeteci ve köşe yazarı olduğu belirtildi.