Türk Telekom'a MİT modeli mi getiriliyor?

Tüm internet trafiğini tekelinde bulunduran Türk Telekom'un, vatandaşın bilgisayar ve cep telefonuna sızmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Taraf gazetesinden Tunca Öğreten'in haberine göre, Hükümet, internetten istihbarat toplama projesini harekete geçiriyor. İnternet ortamında ne yapıldığını en ince ayrıntısına kadar görebileceği sistem için ihale açan Türk Telekom, Procera Networks adlı ABD şirketinden bir donanım satın aldı.

Taraf'ta yer alan haber şöyle:

Alınan donanım sayesinde Türk Telekom, HTTPS trafiği, Whatsapp mesajları, Skype görüşmeleri, ziyaret edilen internet sayfaları ve VPN hizmetleri de dâhil pek çok işlemi analiz edecek, yavaşlatacak, gerekirse sansürleyecek. Geçen hafta Taraf’ta, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) Türkiye’deki internet servis sağlayıcılara gizli bir mail göndererek kullanıcıların neler yazıp çizdiğini öğrenmek için gerekli donanımları hazır etmelerini istediği yönünde bir haber yayımlanmıştı. Haberde, HTTPS’nin (Şifreli internet trafiği) açılmak istendiğine dair direktife de dikkat çekilmişti. TİB, bu mailin gönderildiğini kabul etmiş ancak HTTPS ile ilgili uygulamayı yalanlamıştı.

Taraf’ın ele geçirdiği yeni belgede Türk Telekom’un, TİB’in direktifi doğrultusunda yeni bir donanım almak üzere bir şartname hazırladığı ve internetin her tür mecrasını kontrol etmeye hazırlandığı görülüyor. Amerikalı firmanın Türkiye temsilcisi Sekom, sorularımıza cevap vermekten kaçınırken, Bilişim Uzmanı Avukat Serhat Koç, şartnamede pek çok sorunlu madde olduğuna dikkat çekti. “Şartnameye göre Türk Telekom’un, DNS adresinin farklı bir IP adresi ile değiştirilmesinin mümkün kılınacağı bir donanım arayışında olduğu görülüyor. Biz buna ‘DNS Hijacking’ diyoruz. Twitter’ın erişime kapandığı günlerde hükümet bu yöntemi kullanmış, Google konuyla ilgili resmî açıklama yapmıştı. Bu tekniği kullanmak yasal değil. Devletin, halkını kandırması kabul edilebilir bir şey değil” diyen Serhat Koç, URL bazlı HTTPS trafiğinin de engellenebileceğini ifade etti. Devletin, özellikle POP3 ve FTP gibi özel servislerle de ilgilendiğine dikkat çeken Koç, “Şirket, kurum ve kişilere ait özel posta hesaplarına erişim sağlamak istiyorlar. Şartname, hukukî olarak “5651 sayılı kanuna uygun” diyor, başka bir şey demiyor. Anayasaya falan umurlarında değil. Bu yaptırım ve denetlemeler Anayasa’ya aykırı” dedi.

Bilişim uzmanları endişeli

Belgeyi paylaştığımız bilişim uzmanları endişelerini dile getirerek şu noktaları vurguladı: “Kapsamlı istihbarat ve engelleme sisteminin altyapısı kuruluyor. Bu tür bir gücü elinde bulunduran kurum, istediği içerik sağlayıcıyı batırır, istediğini çıkarır. Bu durumdan da en fazla politik, haber ve e- ticaret siteleri etkilenir. Yönlendirme fonksiyonu ile her türlü dinleme kaydedilebilir. Devlet, çeşitli yöntemlerle internet kullanıcılarına ait her türlü bilgiyi elde edebilir.”

'7/24 gözetim'

TÜM İnternet Derneği Başkanı - Füsun Nebil:

“Bu tür cihazların kurulması endişe verici. Hürriyet ve özgürlükleri tehdit eden bir durum söz konusu. Zaten hükümetin internetten ilk günden itibaren hoşlanmadığı ortadaydı. Her fırsatta internetin kötü olduğuna dair ifadelerini gördük. Ama son bir yıldır, olayın rengi tam engellemeye dönüştü. Bir yandan URL ve site engellemesi yaptılar, bir yandan da fiber yatırımları engellediler. Engellemelerin yanı sıra şimdi bir de istihbarat girdi işin içine. Bu cihazlarla özgürce internet kullanmak mümkün değil. Buna karşın internet kullanıcılarının farkındalığı da zayıf. Tepki göstermiyor, sadece siteler kapatıldıkça bağırıyorlar. Bu da önemli bir sorun. İktidarlarını ellerinde tutmak yolunda interneti engellemeye çalışanlara sesleniyorum: Matbaanın geciktirilmesinin bu ülkeye nelere mâl olduğu ortada. Maalesef aynı kafa şimdi interneti engelliyor. Hem de ülkenin ticaret, sanat ve en önemlisi de geleceğini engelleme pahasına.”