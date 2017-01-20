Reina teröristi pişman değilmiş; polis kalaşnikofu veren, oğlunu alan IŞİD'liyi belirledi

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi öldüren, 70'ten fazla insanı yaralayan Abdulgadir Masharipov’un sorgusunda yaptığından pişmanlık duymadığını belirtirken "Bir daha olsa yine yaparım" dediği öne sürüldü. Öte yandan polis, teröriste 4.5 yaşındaki oğlunu alan ile katliamda kullandığı kalaşnikofu veren IŞİD'liyi belirledi. Masharipov ifadesinde, "Silivri’deyken 'Çocuk ayak bağı olur, alıyoruz. İstanbul’dan çıkacağın zaman teslim edeceğiz' diyerek oğlunu aldığını" söyledi.

Reina katliamından yeni görüntüler: Yaralının saldırgana tekme atma anı kamerada!

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Türkiye genelinde 30’un üzerinde hücre evi ve IŞİD'li teröristleri aktarma istasyonu olarak kullandığı evlere operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda gözaltına alınan çoğu yabancı uyruklu 200 şüpheli arasında IŞİD ile bağlantılı kritik isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

Masharipov’un, saldırı talimatını IŞİD'in Rakka’daki komuta merkeziyle haberleştiği “telegram” üzerinden aldığı belirlenirken ele geçirilen 197 bin dolarında da terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduğu kaydedildi. Polis, Masharipov’dan 4.5 yaşındaki oğlunu alan ile katliamda kullandığı Kalaşnikof’u veren IŞD'liyi belirledi. Masharipov ifadesinde, Silivri’deyken "Çocuk ayak bağı olur, alıyoruz. İstanbul’dan çıkacağın zaman teslim edeceğiz" diyerek oğlunu aldığını söyledi.