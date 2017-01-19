"IŞİD, Reina saldırganıyla birlikte gözaltına alınan 3 kadını ödül olarak gönderdi" iddiası

Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi öldüren Abdulgadir Masharipov’un sağ ele geçirildiği operasyon kapsamında yanında 3 kadın da yakalanmıştı. IŞİD'e katılmak üzere ülkemize gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulgadir Masharipov’a ödül olarak IŞİD tarafından gönderildiği iddia edildi.

İstanbul Esenyurt’taki hücre evinde başarılı bir operasyonla sağ olarak yakalanan Masharipov’un, ilk dakikadan itibaren serinkanlı bir tutum sergilediği öğrenildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre, polis, tüm sorularını yanıtlayan Masharipov’un üzerinden başka IŞİD hücrelerine de ulaşmaya çalışıyor. Olay öncesi ve sonrasında neler yaptığını tek tek anlatan Masharipov’un sözleri, kamera kayıtları ve teknik verilerden de teyit edildi.

Müşaade altında tutulan Masharipov ilk sorgulamalarının ardından tek kişilik bir nezarethaneye konuldu.

"Kadınlar ödüldü!"

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Esenyurt’ta saldırganı ele geçirdiği operasyona ilişkin bilgiler netleşiyor.

Yapılan operasyonda evde bulunan Iraklı erkek militan ile Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) isimli kadınlar da gözaltına alındı.

IŞİD'e katılmak üzere ülkemize gelen ve örgüt hücre evinde tutulan kadınların, yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov’a ödül olarak IŞİD tarafından gönderildiği ileri sürüldü.

Masharipov’un IŞİD tarafından gönderilen 3 kadın arasından Senegal uyruklu Dina A.’yı seçtiği ve dini nikâh kıyarak evlendiği öğrenildi.

Evde aşk notları bulunmuştu

Evde yakalanan Somali, Senegal ve Mısır vatandaşı 3 kadınla ilgili bu ülkelerin yetkilileriyle temasa geçildi.

Türkiye’ye kaçak girdikleri sanılan ve IŞİD'e katılacakları düşünülen kadınlarla ilgili evde bulunan notlar da dikkat çekti.

Henüz kimin yazdığı netleşmeyen ve bir kâğıt parçasına yazılmış notta bozuk bir İngilizce ile "Ne istiyorsan onu yap. Artık umrumda olmayacak. Kimseye yardım edemem. Tabii ki kendime de yardım edemem. Ama eğer bunu istiyorsan tamam ama başka bir yerde olacağım" yazdığı görüldü.

Yazının başında gözüken ‘7bibi’ kelimesi, Arapça “aşkım” ya da “sevgilim” anlamlarını taşıyor.

Evde bulunan bir başka notta ise “Sen çok delisin”, “Seni seviyorum Dina” yazısı dikkat çekti. Notun Senegalli Dina A.’nın imzasını taşıdığı sanılıyor.