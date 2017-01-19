Reina saldırganı Türkiye'ye nasıl girdiğini anlattı

Yılbaşı günü Ortaköy’de bulunan Reina’ya silahlı saldırı düzenleyen IŞİD’li Abdülkadir Masharipov'un verdiği bilgiye göre, terörist ailesi ile birlikte İran sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla yürüyerek geldi, Iğdır'da IŞİD’liler tarafından karşılandı.

Esenyurt'ta bir evde polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Masharipov'un sorgusu 64 saatti aştı. Polisin tüm sorularına yanıt veren Masharipov, kendisine yardım eden 3 kişi olduğunu söyledi. Polis şimdi bu 3 kişiyi arıyor.

Masharipov ailesinin Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği öğrenildi. İran sınırından yürüyen aile Iğdır'da IŞİD’liler tarafından alındı ve Konya'ya getirildi.

Abdülkadir Masharipov katliam gecesi evine dönüp 4 yaşındaki oğlunu da yanına alıp kaçmıştı. Fakat baskında oğlu bulunamadı. CNN TÜRK muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın edindiği bilgiye göre, Masharipov'un oğlu IŞİD'li bir terörist tarafından götürüldü.