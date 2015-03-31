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Rehine krizinde arabuluculuk yapması istenen Ümit Kocasakal adliyede

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal adliye girişinde 'Ne kadar hassas görüyorsunuz. Hangi açıklamayı yapayım. Çağrıldık geldik' diye konuştu

31 Mart 2015 19:36

Berkin Elvan davasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan eylemcilerin arabuluculuk yapmasını istediği İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daveti üzerine Adalet Sarayı'na geldi. Kocasakal, sorular üzerine "Ne kadar hassas görüyorsunuz. Hangi açıklamayı yapayım.  Çağrıldık geldik"diye konuştu.

DHA’da yer alan haber göre, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki odasında rehin alan, biri avukat olduğu iddia edilen iki kişi ile savcıyı serbest bırakmaları yönünde görüşme yapıldığı ileri sürüldü.İstanbul Cumhriyet Başsavcıvekili Vedat Yiğit, yaptığı açıklamada, "Onların bulunduğu katta özel harekat polisleri bulunuyor. Onlarla (rehin alan kişiler) görüşmeler var. Onların istediği bir kişi üzerinden görüşmeler yapılıyor" dedi.

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