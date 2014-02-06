Rehin aldığı kadını öpen hırsız yakayı ele verdi

Le Parisien gazetesi, Paris'teki bir kuyumcu dükkânına soygun düzenlediği belirtilen iki hırsızdan birinin, rehin aldıkları kadına verdiği öpücük yüzünden yakalandığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, iki erkek soyguncu geçen yılın Nisan'ında, Paris'teki kuyumcu dükkânında çalışan ve ismi sadece "Anne" olarak verilen 56 yaşındaki bir kadın görevliyi evinin önünde yakalayıp rehin aldı ve zorla eve soktu. Kadını bağlayan ve üzerine su döken soyguncular, döktükleri sıvının gazyağı olduğunu ve işbirliği yapmazsa kendisini yakacaklarını söyledi.

Kadını korkutarak Paris'in doğusundaki bir semtte yer alan kuyumcu dükkânının alarm sistemiyle kasalarının şifrelerini alan soygunculardan biri, adı açıklanmayan dükkana gitti ve soyguna girişti. BBC Türkçe'de yer alan haberie göre, diğer şahsın dört saat süreyle kadının başında kaldığı belirtildi.

Le Parisien, kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir polise dayanarak, 22 yaşındaki şahsın "yaşadığı travmayı hafifletebilmek için kadını yanağından öptüğünü" bildirdi.

Kadın rehine serbest kalıp kalmaz polise durumu haber verdi. Rehinenin yanağından alınan DNA örneği, 22 Ocak'ta başka bir suç dolayısıyla güneydeki Nimes kentinde gözaltına alınmış olan bir zanlıyla eşleştirildi.

Le Parisien gazetesi polisin diğer soyguncuyu aramaya devam ettiğini yazarken, Reuters ajansı, polisin gazetedeki haberi doğrulamaya yanaşmadığını bildirdi.