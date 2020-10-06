Reha Özcan, Kadıköy Emek Tiyatrosu'na destek için sahnede

Tiyatrocu Reha Özcan, “Bir Garip Orhan Veli” ile Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda sahnede. Oyun, 29 Ekim Perşembe günü sahnelenecek.

Reha Özcan, Kadıköy Emek Tiyatrosu'na destek için “Bir Garip Orhan Veli” oyununu oynayacak. 29 Ekim Perşembe günü sahnelenecek oyunda salon, Koronavirüs salgını nedeniyle 40 kişi ile sınırlandırıldı.

"Bir Garip Orhan Veli", şair Orhan Veli’nin dizeleri yazar Murathan Mungan'ın kalemiyle, Reha Özcan’ın oyunculuğu ve yönetmen Murat Sarı ve Ayşegül Hardeyn'in yorumuyla izleyicilerle buluşuyor.