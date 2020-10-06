T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Reha Özcan, Kadıköy Emek Tiyatrosu'na destek için sahnede

06 Ekim 2020 10:28

Tiyatrocu Reha Özcan, “Bir Garip Orhan Veli” ile Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda sahnede. Oyun, 29 Ekim Perşembe günü sahnelenecek.

Reha Özcan, Kadıköy Emek Tiyatrosu'na destek için “Bir Garip Orhan Veli” oyununu oynayacak. 29 Ekim Perşembe günü sahnelenecek oyunda salon, Koronavirüs salgını nedeniyle 40 kişi ile sınırlandırıldı.

"Bir Garip Orhan Veli", şair Orhan Veli’nin dizeleri yazar Murathan Mungan'ın kalemiyle, Reha Özcan’ın oyunculuğu ve yönetmen Murat Sarı ve Ayşegül Hardeyn'in yorumuyla izleyicilerle buluşuyor.

ETİKETLER

bir garip orhan velihaberkadıköy emek tiyatrosuoyunhaberreha özcanKoronavirüsAyşegül HardeynMurat Sarı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24