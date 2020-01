Yönetmen Reha Erdem’in filmi Koca Dünya Venedik Film Festivali'nde

Bu yıl 73’üncüsü gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali’nde Reha Erdem’in “Koca Dünya” adlı filmi Orizzonti (Ufuklar) kategorisinde yarışacak.

Venedik'in Lido Adası'nda 31 Ağutos- 10 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan dünyanın en eski festivalinde, 20 filmin ana yarışma kategorisinde yer alırken,18 film de yarışma dışı gösterilecek.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Jüri başkanlığını American Beauty, Skyfall gibi filmlerin yönetmeni Sam Mendes'in üstlendiği festivalin açılışı, Oscar ödüllü yönetmen Damien Chazelle'in "La La Land" filmi ile kapanışı ise Fuqua Antoine ’nın “The Magnificent Seven” eseriyle yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, dünya sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Abbas Kiarostami ve Michale Cimino da özel bir bölümle anılacak.

Bu daldaki 18 film arasında bulunan Koca Dünya’nın başrollerini Ecem Uzun ve Berke Karaer paylaşıyor.

Festivalde yarışacak filmler



Venedik Film Festivali’nde “En İyi Film” dalı olan Altın Aslan Ödülü (Leone d’Oro) için yarışacak olan filmler ve yönetmenleri ise şöyle:

“Piuma” - Roan Johnson “Spira Mirabilis” - Massimo D'Anolfi ve Martina Parenti “Questi giorni” - Giuseppe Piccioni “La La Land” - Damien Chazelle “The Light Between Oceans” - Derek Cianfrance “El ciudadano ilustre” - Cohn/Duprat “The Woman Who Left” - Lav Diaz “La region salvaje” - Amat Escalante “Nocturnal Animals” - Tom Ford “Paradise” - Andrei Konchalovsky “Brimstone” - Martin Koolhoven “The Bad Batch” - Ana Lily Amirpour “Une vie” - Stéphane Brizé “Jackie” - Pablo Larrain “Frantz” - Francois Ozon “Arrival” - Denis Villeneuve “Les beaux jours d'Aranjuez” - Wim Wenders “On the Milky Road” - Emir Kusturica “Vojage of Time” - Terrence Malik “El cristo ciego” - Christopher Murray

Festival programına ulaşmak için tıklayın

Reha Erdem kimdir?

Film Yönetmeni ve senarist Reha Erdem 1960 İstanbul doğumlu.Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim gördü. Paris’te VIII Üniversitesi’nde Sinema ve Plastik Sanatlar bölümünü bitirdi. Türkiye’ye döndükten sonra çektiği ilk uzun metrajlı filmi 'A ay' ile birçok ödül aldı. Film çekmediği dönbem içerisinde reklam filmi yönetmenliği yaptı. Tüm filmlerininin senaryosunu yazıp yöneten Reha Erdem, Beş Vakit ve Kosmos filmlerinin kurgusunu, Hayat Var filminin hem kurgusunu hem ses tasarımını kendisi yaptı.

Reha Erdem filmleri;

Kosmos (2009)

Hayat Var (2008)

Ekim’de Hiçbir Kere (2006) (kısa film)

Beş Vakit (2006)

Korkuyorum Anne (2004)

Kaç Para Kaç (1999)

A ay (1988)

Reha Erdem kazandığı ödüller;

46. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film, En İyi Yönetmen (Kosmos)



43. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Film, En İyi Yönetim, En İyi Kurgu (Kosmos)



45. Antalya Altın Portakal Film Festivali SİYAD Jüri Özel Ödülü (Hayat Var)



42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Film, En İyi Yönetim, En İyi Kurgu (Hayat Var)



3. Yeşilçam Ödülleri En İyi Yönetmen (Hayat Var)



25. Uluslararası İstanbul Film Festivali Altın Lale (Beş Vakit)



13. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Film (Beş Vakit)



12. Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Senaryo (Korkuyorum Anne)



16. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yönetmen (Korkuyorum Anne)

'Jîn' filminin yönetmeni Erdem: Bana en çok umut veren Kürt kadınları