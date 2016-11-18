Reha Erdem 'Koca Dünya' galasında seyirciyle buluştu: İnsanlık neler yaşadı, bugünküler leblebi çekirdek

Reha Erdem'in Venedik Film Festivali'nin "Ufuklar" kategorisinde Jüri Özel Ödülü kazanan filmi Koca Dünya'nın İstanbul galası yapıldı. Erdem, filminin verdiği hissin "pozitif" olduğunu, pozitif düşünmenin önemini vurgularken, "İnsanlık, dünya neler yaşadı... Bugün yaşadıklarımız leblebi çekirdek" görüşünü dile getirdi.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin geçen yıl başlattığı ve ilham veren filmlerin gösterimlerinin yapıldığı “!f İlham Serisi”nde dün akşam (17 Kasım 2016) Cinemaximum Kanyon'da gösterimi yapılan filmin galasına sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.Reha Erdem ve Koca Dünya'nın baş rollerini üstlenen Ecem Uzun ile Berke Karaer’in yanı sıra Yeşim Ustaoğlu, Jale Arıkan, Derya Alabora, Tan Oral, Funda Eryiğit, Yiğit Özşener, Pelin Esmer, Damla Sönmez ve Serdar Orçin de galayı izleyenler arasındaydı.

“Her şeye cevabı olanlardan sıkılmadınız mı?”



Gösterimin ardından Reha Erdem, !f İstanbul’un Direktörü Serra Ciliv ile davetlilerin sorularını yanıtladı. "Filmlerinin hayattaki meseleleri etrafında döndüğünü" belirten Erdem, “Niye film yapıyorsun” sorusuna “Kendimi iyi etmek için” yanıtını verdi.

Film çekmenin, filmlere ilginin, salondaki katılımın “umut var” demek olduğunu belirten Erdem, “Umuttan çok pozitif olmaya inanıyorum ama. Pozitif olmadan film yapılamaz, pozitif olmamız gerekiyor. Dün, bugün ve her zaman. Dünya, insanlık neler yaşadı. Bugün yaşadıklarımız leblebi çekirdek" dedi.

Koca Dünya" üzerine söyleyecek hiçbir sözünün olmadığını, açıklamalar yaparak "filmin broşürü" gibi olmak istemediğini belirten Erdem, "Her şeye cevabı olan insanlardan sıkılmadınız mı" diye sordu.“Bana özgürlük alanı sunan, hayal kurdurtma imkânı veren ve bana yenilikler sunan filmleri seviyorum” görüşünü dile getiren

Erdem, filmin başrol oyuncuları Ecem Uzun ve Berke Karaer’e teşekkür etti. Ecem Uzun için “O mucizevi bir şey. Onu daha çok fazla izleyeceksiniz” dedi.

Erdem, kendi filmlerinde de bir kaçış alanı ve sığınak olan doğanın yok oluşa doğru gitmesi konusunda ne düşündüğünü soran bir seyirciye, “Filmlerimde doğa hep hayalidir; bu ormanlar, Beş Vakit’te çektiğim yerler… Daha sonra oraya gittiğimizde, 'Bu rezil yerde mi çektin o filmi' dediler. Başka bir hayal kurdurtma aracıdır film. Sığınılacak bir doğa kaldığını düşünmüyorum artık. Bundan sonraki filmim Mars’a gidiyor herhalde, artık oralara sığınmanızı önereceğim” yanıtını verdi.

Erdem, bir seyircinin "filmin gözleri kapalı izlendiğinde bile sesleriyle çok şey anlattığını" belirterek sinemada seslendirme üzerine düşündüklerini sorması üzerine "Sinemanın yarısı ses" görüşünü paylaştı.

Görüntü Yönetmeni Florent Herry

Ecem Uzun, Berke Karaer, Melisa Akman, Murat Deniz, Ayta Sözeri’nin oynadığı “Koca Dünya”, yetimhanede büyüyen Ali ve Zuhal adlı iki çocuğun, şehirde karşılaştıkları kötülüklerden kaçarak bir ormana sığınmalarına ve orada yaşadıklarına odaklanıyor. Venedik Film Festivali’nin "Ufuklar" kategorisinden Jüri Özel Ödülü’yle dönen film eylül ayında Adana Film Festivali’nde “En İyi Film”, “En İyi Görüntü Yönetmeni”, “Türkan Şoray Umut Genç Veren Kadın Oyuncu” ve “Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü” dallarında ödülleri topladı. İğneada longoz ormanlarında çarpıcı görüntülerle çekilen Koca Dünya'nın görüntü yönetmenliğini, Erdem'in Jin ve Beş Vakit filmlerinde de aynı görevi üstlenen ödüllü sanatçı Florent Herry yaptı.



Ustaoğlu'nun 'Tereddüt'ü İlham Serisi'nde



“!f İlham Serisi”, aralık ayında Yeşim Ustaoğlu’nun son filmi “Tereddüt”ün gösterimiyle devam edecek.

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali de, 16-26 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart 2017 tarihlerinde Ankara ve İzmir’de düzenlenecek.