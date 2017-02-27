Reha Çamuroğlu: Hz. Ali'nin doğum tarihi bilinmemekte ama 21 Mart ona çok yakışmaktadır

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un, 21 Mart’ta Hazreti Ali'nin doğum günü kutlaması yapılacağını açıklamasının yankıları sürüyor. Ali’nin İslam tarihinin peygamberden sonra üzerine en çok yazı yazılan ve hakkında en çok düşünce üretilmiş kişi olduğuna dikkat çeken tarihçi-yazar Reha Çamuroğlu, Ali’nin doğum tarihinin bilinmediğini söyledi.

"İnanışlarda yaygın olan 21 Mart tarihi ise gayet iyi bilindiği gibi Nevruz Bayramı’na denk gelmektedir ve bu da 'Kadim' bir tarihtir" diyen Çamuroğlu, "Alevilerin tarihi gibi anmalarının pek çoğu da matem anmalarıdır. Nevruz bunlara önemli bir istisna teşkil eder. Nevruz neşenin, umudun, yeniden başlayan hayatın kutlanmasıdır. Dolayısıyla bu tarih de İmam Ali’ye pek güzel yakışmaktadır" dedi.

Tarihçi-yazar Çamuroğlu, T24’ün Hz. Ali’nin doğum günü ve kutlamasına ilişkin sorularına 'İmam Ali’ başlığı ile şöyle yanıtladı:

İmam Ali

"Hazreti Ali ki Aleviler ve Bektaşiler her zaman onu İmam Ali olarak anarlar, İslam tarihinin peygamberden sonra üzerine en çok yazı yazılmış, hakkında en çok düşünce üretilmiş kişisidir.

"Alevi yahut Bektaşi olmayanlar zaman zaman bu inançlarda İmam Ali’nin tuttuğu yeri anlamakta zorlanmaktadırlar. Bu inançlarda İmam Ali tarihsel ve tarih ötesi bir kişiliktir. İlahiyatçıların da gayet iyi anlaması gereken bir kavramla, İmam Ali kanlı canlı yaşamış ve ölmüş bir insan olmakla beraber bu durumun çok ötesinde bir 'varlık', bir 'ilke'dir. Bu nedenle Aleviler:

"İnsan Ali'nin doğum tarihi bilinmemektedir"

"Hazreti şahın avazı turna derler bir kuştadır, Asası Nil deryasında, hırkası bir derviştedir, Yemenden öte bir yerde, Daha Düldül savaştadır.” yahut ; “Ali evvel, Ali ahir, Ali batın, Ali zahir” diyebilmişlerdir.

"Hal böyle olunca İmam Ali'yi tarihsel bir kimlik olarak algılamak da bir inanç meselesi haline gelmektedir. Tarihi Ali'nin doğum tarihi belli değildir. Doğumu hakkında da olağanüstü anlatılar vardır. Bunlardan birine göre İmam Ali 'Allah’ın evinde' yani Kabe'de doğmuştur. Diğer bir anlatıya göre Hazreti Muhammed’in kucağına verilmeden gözlerini açmamıştır.

"21 Mart Nevruz bayramına denk gelmektedir"

"Ama neredeyse kesin olan şudur ki insan Ali’nin doğum tarihi bilinmemektedir. İnanışlarda yaygın olan 21 Mart tarihi ise gayet iyi bilindiği gibi Nevruz Bayramı’na denk gelmektedir ve bu da 'Kadim' bir tarihtir. Pek çok -tümü değil- Alevi tarafından 21 Mart’ın İmam Ali’nin doğum günü olarak kabul edilmesi, yani bu kadim tarihle örtüştürülmesi aslında onun 'evvel ve ahir' olanla ilişkilendirilmesinin bir başka şeklidir.

"İmam Ali’ye bu tarih yakışmaktadır"

"Alevilerin tarihi gibi anmalarının pek çoğu da matem anmalarıdır. Nevruz bunlara önemli bir istisna teşkil eder. Nevruz neşenin, umudun, yeniden başlayan hayatın kutlanmasıdır. Dolayısıyla bu tarih de İmam Ali’ye pek güzel yakışmaktadır."