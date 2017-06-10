'Regl' emojisi geliyor

Dünyanın en eski ve en büyük çocuklara yardım kuruluşu olan Plan International’ın insiyatifinde yürütülen ‘regl emojisi’ kampanyası bir çok ülkeden sivil toplum örgütleri tarafından da destekleniyor.

Plan International’ın yayınladığı regl emojisi önerileri içinde mutlu, mutsuz yada kızgın kan damlaları ile kanlı bandaj, rahim ve kan damlamış takvimin de olduğu emojiler bulunuyor.

37 bin kişinin oyladığı regl emojileri konusunda konuşan kampanyanın destekleyicilerinden İsveç Regl Forumu kurucusu Rebecka Hallencreutz ‘‘Kullanılan emojiler arasında su polosu gibi bir çok insanı ilgilendirmeyen emojiler var.Aynı zamanda dünyada her gün regl olan 800 milyon kadın var ve bunun için hiç bir sembol yok’’ diye konuştu.

Eğer öneriler içinden bir emojinin kabul görmesi durumunda ‘regl emojisi’nin 2018 yılı başından itibaren kullanılması hedefleniyor.