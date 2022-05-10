Regl dönemlerini takip eden uygulamalar kadınların kişisel bilgileriyle ne yapıyor?

Dijital güvenlik ve dijital ortamlarda insan hakları konularında çalışmalar yapan Elektronik Sınır Vakfı, (EFF) kadınların regl dönemlerini takip eden uygulamaları kullanırken kişisel bilgi paylaşımı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor.

ABD'de son günlerde bir belgenin sızdırılmasından sonra yaklaşık 50 yıl önce ulusal anlamda yasal güvence altına alınan ve 'Roe Wade'e karşı' adıyla tanınan kürtaj hakkı tehlikeye atıldı.

Yüksek Mahkeme'nin sızdırılan belgede yer alan görüşler şeklinde karar alması durumunda ABD'nin 22 eyaletinde kürtaj hakkı kadınlardan geri alınabilir.

Bu çerçevede bazı uzmanlar regl dönemlerini takip eden mobil uygulamaların kürtaj yaptırmak isteyen kadınları tespit etmek ve cezalandırmak için kullanılmasından endişe ediyor.

Bu uygulamaların kullanıcılarından topladığı kişisel bilgileri nasıl kullandığı tam olarak bilinmese de bazılarının bu bilgileri üçüncü taraflara sattığı düşünülüyor.

Satılan bilgilerin ise daha sonra Google, Meta ve Amazon gibi büyük şirketlerle paylaşıldığı aktarılıyor.

"Kişisel bilgilerin nasıl saklandığı iyi düşünülmeli"

BBC'ye konuşan EFF'ten Cooper Quintin, "Regl takibi ve cinsel ve üreme sağlığı alanlarında çeşitli uygulamalar geliştiren şirketlerin kullanıcılarından edindiği kişisel bilgi miktarını nasıl azaltabileceğini ve bu bilgileri nasıl saklayacağını iyi düşünmesini tavsiye ediyoruz" diyor ve devam ediyor:

"Bu bilgilerin gelecekte bir gözetleme aracı olarak kullanılma ihtimalinin değerlendirilmesi gerekiyor."

Kadınların adet döngülerini takip eden bu uygulamalar son yıllarda çok ilgi görmeye başladı. Sektörün 2025 yılına kadar neredeyse 50 milyar dolar değerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Regl dönemlerini takip eden mobil uygulamalar aynı zamanda ovülasyon günlerini hesapladığı için özellikle hamile kalmak isteyen kadınlar tarafından çok sık kullanılıyor. Bazı kadınlar ise uygulamaları menopoz dönemini saptamak için kullanıyor.

En popüler uygulamalardan bir tanesi olan Flo'nun 100 milyondan fazla kullanıcısı var.

Flo, üye olan kadınlara regl sıklıklarını, korunmasız cinsel ilişkiye girip girmediklerini ve libido seviyelerini soruyor, bu bilgileri daha sonra kendi platformunda saklıyor.

2016 - 2019 yılları arasında şirketin kullanıcılarından aldığı bazı sağlık bilgilerini büyük teknoloji şirketleriyle paylaştığı ortaya çıktı. Flo, bunun sadece analitik çalışmalar için yapıldığını söylese de bu karar bazı kullanıcıları kızdırdı.

ABD'de yaşanan kürtaj hakkı tartışmasının ardından çeşitli uygulamalara üye olan kadınlar kişisel bilgilerinin ileride kendilerine karşı kullanılmasından endişeleniyor.

Bazı şirketler, kullanıcılarına güvence vermek istiyor.

BBC'ye konuşan İsveç merkezli "dijital doğum kontrol" uygulaması Natural Cycles, "Regl dönemlerini takip eden uygulamalardan farklı olarak Natural Cycles, çok sıkı veri gizlilik standartları olan ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmış bir doğum kontrolü uygulaması. Uygulamamız güvenlidir ve tüm bilgiler saklanmaya devam edilecektir" açıklamasını yaptı.

Kadınlar haklarını öğrenmek istiyor

ABD'de kürtaj konusunda destek veren ve bilgi paylaşan bir web platformunun kurucusu olan Rhian Lewis, son günlerde ziyaretçi sayısının iki katına çıktığını söylüyor.

Lewis, çok sayıda kadının kürtaj yaptırmak için klinik aradığını ve olası hukuki süreçler ile ilgili bilgiye ulaşmak istediğini söylüyor.

Lewis, "Konunun üç farklı boyutu var. Bu uygulamalar aracılığıyla kürtaj yaptırdığını kimin öğrenebileceği, regl dönemlerine dair bilgilere kimin ulaşabileceği ve bu bilgilerle ne yapabileceği. Bunların gözetilmesi gerekiyor" diyor ve devam ediyor:

"İnsanların bu tür uygulamaları kullanarak regl dönemlerini takip etmelerini çok iyi anlıyoruz. Ancak kullanıcıların gerçekleri bilmesi ve sonuçlarının ne olabileceğinin farkında olması da çok önemli."