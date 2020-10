Reggae müziğin efsane isimlerinden Toots Hibbert hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Toots and the Maytals grubuyla reggae müziğin dünya çapında tanınmasında rol oynayan Toots Hibbert hayatını kaybetti.

Toots, Jamaika'nın Kingston kentinde özel bir hastanede tedavi görüyordu. Reggae efsanesi, Toots and the Maytals'ın on yıldır ilk albümü yayınlandıktan günler sonra hastaneye kaldırılmıştı. Albümde Ziggy Marley ve Ringo Starr gibi isimler de bulunuyordu.

2 Eylül'de Hibbert'ın durumunun ciddi olduğu açıklanmıştı. Hibbert'e Covid-19 testi de yapıldığı belirtilirken sonuçları açıklanmamıştı.

Hibbert'ın ailesi yayımladıkları açıklama hastanenin doktorlarına teşekkür etti.