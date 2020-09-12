T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Reggae müziğin efsane isimlerinden Toots Hibbert hayatını kaybetti

12 Eylül 2020 12:42

T24 Dış Haberler

Toots and the Maytals grubuyla reggae müziğin dünya çapında tanınmasında rol oynayan Toots Hibbert hayatını kaybetti.

Toots, Jamaika'nın Kingston kentinde özel bir hastanede tedavi görüyordu. Reggae efsanesi, Toots and the Maytals'ın on yıldır ilk albümü yayınlandıktan günler sonra hastaneye kaldırılmıştı. Albümde Ziggy Marley ve Ringo Starr gibi isimler de bulunuyordu.

2 Eylül'de Hibbert'ın durumunun ciddi olduğu açıklanmıştı. Hibbert'e Covid-19 testi de yapıldığı belirtilirken sonuçları açıklanmamıştı.

Hibbert'ın ailesi yayımladıkları açıklama hastanenin doktorlarına teşekkür etti.

ETİKETLER

Toots HibbertToots and the Maytalsreggaemüzikefsane
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24