Refik Erduran: Erdoğan'ın diktatör ruhlu olmadığını gördüm, istese de Hitler olamaz

ITI-UNESCO Türkiye Merkezi Başkanı Refik Erduran, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya gönderdiği muhalif oyuncularla ilgilli ihbar mesajları sonrası Cumhuriyet yazarı Zeynep Miraç'ın kendisi hakkındaki "Olup bitene bakınca Erduran tarafını seçmiş görünüyor. Önce kendi telifinin tarafında, sonra da devletin. Oyunlarını oynamayan DT yönetimine savaş açmaktan çekinmezken tiyatroculara karşı ise devletin tavrını savunuyor" sözlerine tepki gösterdi.

Erduran, Yeni Birlik gazetesinde kaleme aldığı "Pişmanlığım" başlıklı yazısında, "Bu kadın bana Tayyipçi diyor. Peki gerçek ne?" sorusuna cevap verdi. "Kimin tarafındayım. Kimsenin" diyen Erduran, "Ben ‘tarafta’ değil, kendi bağımsız yolumdayım. Herkese ‘tuhaf’ görünmem de ondan. ‘Tayyipçiliğe’ gelince... Cumhurbaşkanımızı İBB Başkanı iken tanıdım. Yalnız söylediklerine değil, tutumuna baktım. İddia edildiği gibi diktatör ruhlu falan olmadığını gördüm. Çok yazdım. Zaten istese de ‘Hitler’ olamaz. Çünkü ordunun yüzde yüz desteğini sağlamadan diktatörlük kurulmaz" ifadelerini kullandı.