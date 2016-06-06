Levent Üzümcü'den Refik Erduran'a yanıt: Tam teşeküllü bir hastaneden akıl sağlığı yerinde raporu alırsa...

Oyun yazarı Refik Erduran’ın Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya yazdığı mektupta Levent Üzümcü’ye “şov şampiyonu” demesine cevap geldi. Üzümcü, Erduran’ın tam teşekküllü bir hastaneden rapor alırsa kendisine cevap vereceğini söyledi.

Oyun yazarı Erduran’dan Kültür Bakanı'na 'ihbar' mektubu: Levent Üzümcü şov şampiyonu!

Erduran’ın, Avcı’ya yazdığı ve aralarında Levent Üzümcü’den Erhan Yazıcıoğlu’na, Yücel Erten’e değin pek çok sanatçıyı “jurnallediği” mektubu, tiyatro camiasında “kriz” yaratmıştı. Erduran, mektubunda, Üzümcü için “şov şampiyonu”, Erten için “aktif nifakçı” gibi nitelendirmelerde bulunarak, tiyatrocuları da “Beyaz Türk” olarak tanımlamıştı.

Tiyatro dergisine konuşan Üzümcü, “Refik Erduran tam teşekküllü tarafsız bir hastanenin hekim heyetinden akıl sağlığının yerinde olduğuna dair bir rapor aldığı taktirde kendisine memnuniyetle cevap vereceğim” dedi.