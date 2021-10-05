Refik Anadol'un NFT Koleksiyonu 5,1 milyon dolara satıldı

Refik Anadol'un "Machine Hallucination" isimli NFT koleksiyonu açık artırmayla satışa sunuldu. Eser 5,1 milyon dolara alıcı buldu. Popüler müzayede evi Sothebys platformunda gerçekleşen açık artırmanın ardından Refik Anadol, yaptığı paylaşımda platforma ve platformun yöneticisine teşekkür etti.

Anadol, geçtiğimiz aylarda tamı tamına 87 bin dolara NFT üzerinden video eserini satmasıyla gündeme gelmişti. Eser "şiirsel bir heykel" şeklinde nitelendirilmişti.

NFT koleksiyonu tamı tamına 5,1 milyon dolara alıcı bulan sanatçı, sevincini Twitter üzerinden paylaştı. Listelerde Machine Hallucinations eserini gösteren Anadol, Sothebys platformuna ve platformun başkanı olan Max Moore’a teşekkürlerini iletti.

Refik Anadol’un eserleri dünyanın farklı yerlerinde sergileniyor. 1985 yılında İstanbul’da doğan ve güncel olarak Kaliforniya Üniversitesi Medya Sanatları Okulunda öğretim görevlisi olan Anadol kendini "eserleri için veri ve makine zekasını kullanan" bir sanatçı olarak tanımlıyor.