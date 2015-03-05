'Referansım Allah'tır' diyen AKP aday adayı sahtecilikten hapse mahkûm olmuş

Seçim çalışmalarında “Referansım Allah’tır” sloganını kullanan AKP Malatya Milletvekili Aday Adayı Ebuzer Aydın’ın resmi belgede sahtecilik suçundan hapis cezasına mahkum olduğu ortaya çıktı.

Malatya'dan yayın yapan yerel gazete Malatya Yenigün'ün haberine göre, Ebuzer Aydın’ın 2011 yılında resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı ortaya çıktı.



2002 ve 2004 yılları arasında Malatya’da yerel bir televizyon kanalında yönetici olan Ebuzer Aydın başkalarının yerine imza attırarak kanalın hisse devrini gerçekleştirdiği için hapis yattı. Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 30 Mayıs 2011 günü sona eren 2008/735 dosya nolu davanın kararına göre, sanık Abuzer Aydın’ın atılı suçu işlediği sabit görülerek 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

Verilen kararda, “Dosya bir bütün olarak incelendiğinde, sanık Abuzer Aydın’ın Sena Radyo TV ajansında yöneticilik yaptığı dönemde sahte toplantı tutanakları düzenlettirmek suretiyle amcasının oğlu olan diğer sanık A.A.’ya hisse devrini gerçekleştirdiği, diğer sanık A.A.’nın ise; olayı bilmesine rağmen hisse devirlerini kabul ettiği, sanık Abuzer Aydın’ın sahte hisse devirlerini kendisinin askerde ve cezaevinde bulunduğu dönemlerde amcasının oğlu olan sanık A.A.’ya muvazalı olarak devrettiği, her iki sanığın muvazalı bir şekilde suça konu belgeleri sahte olarak düzenledikleri tüm sanıkların eylemlerine uyan 765 sayılı TCK 342/1, 80 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmiş olup aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur” ifadeleri yer aldı.

Kararın hüküm bölümünde ise sanıklara 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildiği belirtilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına ve cezanın ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.