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Referandumun ardından BM'den 'Kerkük' uyarısı

"Tartışmalı bölgelerde referandum düzenlemek istikrar bozucu"

26 Eylül 2017 13:13

Birleşmiş Milletler (BM), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) özellikle Kerkük'ü de dahil ederek tartışmalı bölgelerde düzenlediği referandumun 'istikrar bozucu' olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Irak hükümeti ile IKBY arasında öne çıkan sorunların anayasa, ortaklık ve karşılıklı saygı esasına dayalı bir şekilde çözülmesi fırsatının yakalanamamasından üzüntü duyduğu kaydedildi.

Açıklamada referandumun Irak anayasasına aykırı bir şekilde, Iraklı yetkililer, komşu ülkeler ve uluslararası toplumun itirazlarına rağmen tek taraflı ilan edildiği vurgulandı.

Referandumun Peşmerge kontrolündeki tartışmalı bölgelerde de düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Tartışmalı bölgelerde referandum düzenlemek, özellikle de Kerkük'te, istikrar bozucu" denildi.

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