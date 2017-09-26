IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tekrarladı: Referandum Türkiye'ye tehdit değil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yaşayan vatandaşlar, Türkiyeli yetkililerin "Yok sayıyoruz" dediği bağımsızlık referandumu için dün (25 Eylül 2017) sandık başına gitti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani yaptığı basın toplantısında, Türkiye'yle ilişkilerinin çok dostani olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dostum ama son günlerde randevu alamıyorum. Bugün yaptığımız referandum Türkiye için tehdit değil" dedi.

TIKLAYIN- IKBY bağımsızlık referandum sonuçları: Evet, yüzde 90'ın üzerinde

IKBY lideri Mesud Barzani tarafından ilk olarak 7 Haziran'da duyurulan ve Erbil yönetiminin tek taraflı kararıyla yapılacak olan referandum, IKBY'nin resmi olarak kontrol ettiği Erbil, Süleymaniye ve Duhok'u kapsadı.

Referandum Kerkük'ün yanı sıra tartışmalı bölgeler olarak tabir edilen Musul'un batısındaki Şengal ilçesiyle doğusundaki Başika kasabası, Tuzhurmatu ve Hanekin ilçeleriyle Mendeli, Celavla ve Karatepe kasabalarında düzenlendi.

Referanduma katılım yüzde 72; 'Evet' diyenler yüzde 93

25 Eylül sabah saat 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi akşam 19:00'da sona erdi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw isimli medya grubunun aktardığı referandum sonuçlarına göre halkın yüzde 93.29’u ‘Evet’, Yüzde 6.71’i ‘Hayır’ dedi. Referanduma katılım oranını yüzde 72.16 olarak açıklandı.

Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirwan Zırari, başkent Erbil’de bugün gerçekleştirilen referandumla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Şirwan Zırari, Kürdistan Bölgesi ve idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde referandumda 3 milyon 985 bin 120 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti. Sonuçların 72 saat içinde açıklanacağını belirten Zirari, medyada yer alan verilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.