Referanduma hazırlanan Yunanistan'da bankalar ve borsa açılmıyor

Yunanistan'da yapılan mali istikrar toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda yapılan açıklamada yarın bankalar ve borsanın açılmayacağı ifade edildi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yunan bankalarına sağlanan Acil Likidite Desteği (ELA) tavanını değiştirmeyerek cuma günkü seviyesinde tutulması kararı aldıklarını bildirdi. ECB, Yunan bankalarına ELA sağlanması ve Yunanistan'ın referandum kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ECB Yönetim Konseyi, Avro Bölgesi bakanlarının Avro Bölgesi'ndeki ekonomilerin dayanıklılığını geliştirmek için gerekli tüm önlemleri alma kararlılıklarını, ekonomik ve parasal birliği güçlendirmek için tüm kararlı adımları atmaya hazır olmalarını memnuniyetle karşıladı" bilgisine yer verildi. ECB'nin Yunanistan Merkez Bankası ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Yunan makamları tarafından bir referandum ve Yunanistan için AB tarafından sağlanan uyum programının uzatılmaması kararlarını takiben Yönetim Konseyi, Yunanistan'ın finansal istikrarını korumak için Yunanistan Merkez Bankası ile yakın işbirliği içinde çalışacağını açıkladı" denildi.

'Mevcut koşullar göz önüne alındığında...'

Bankanın, Yunan bankaları için ELA tavanını sabit tutma kararı aldığı aktarılan açıklamada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında Yönetim Konseyi, Yunan bankalarına sağlanan ELA tavanını 26 Haziran Cuma günkü kararlaştırılan seviyeyi devam ettirme kararı aldı. Yönetim Konseyi, kararını yeniden gözden geçirmeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ECB Başkanı Mario Draghi, "Yunanistan Merkez Bankası ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz ve üye ülkelerin Avro Bölgesi ekonomilerinin kırılganlıklarını gidermek için harekete geçme vaadini güçlü bir şekilde onaylıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras ise "Eurosistem'in bir üyesi olarak Yunanistan Merkez Bankası, bu zorlu koşullarda Yunan vatandaşları için finansal istikrarı sağlamak için tüm gerekli önlemleri alacaktır" bilgisini verdi.

Açıklamada, Yönetim Konseyi'nin finansal piyasalardaki durumu ve para politikası duruşundaki potansiyel etkileri yakından izlediği ve yetkisi dahilinde bulunan tüm enstrümanları kullanmaya kararlı olduğu belirtildi. Öte yandan, ECB'nin Yunan bankalarına sağladığı ELA tavanı yaklaşık 89 milyar avro seviyesinde bulunuyor.