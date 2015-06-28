Yunanistan 'Kara Pazartesi'nin arefesinde

Alacaklıları ile yürüttüğü görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayan Avrupa Birliği ve NATO üyesi Yunanistan iflasa hiç olmadığı kadar yakın.

Başbakan Aleksis Tsipras öncülüğünde borç batağından çıkabilmek için alacaklıları ile aylardan bu yana yoğun bir görüşme trafiği yürüten Yunanistan'ın geldiği nokta kritik.

Avrupa Merkez Bankası'nın acil likidite desteğinin süreceği yönündemi kararına rağmen Yunan bankaları rahat bir nefes almış değil. Avrupa mali çevrelerinde telaffuz edilmeye

başlanan ‘Kara Pazartesi‘nin yarın kendini gösterebileceği belirtiliyor.

Yunanistan bankalarının haftanın ilk iş günü ile birlikte büyük bir likidite sorunu yaşayabilecekleri gündemde. O kadar ki Almanya Dışişleri Bakanlığı, resmi bir açıklama ile Yunanistan'a gidecek vatandaşlarını bu konuda uyardı. Böyle bir durumun adı yıllardan bu yana 'kriz' kelimesi ile birlikte anılan ülkede ağır bir ekonomik çöküntüye ve temel ihtiyaçlara ulaşmada sıkıntılara yol açabileceği de ekonomi uzmanlarınca dile getiriliyor.

Sıra artık B planında

Salı günü ise Yunanistan‘ı başka bir büyük badire bekliyor. Yunanların o gün Uluslararası Para Fonu'na 1,5 Milyar Euro borç ödemesi yapması gerekiyor. Atina'nın bunun altından kalkıp kalkamayacağı şu an kimsenin bilemediği bir başka konu. Yine aynı gün Yunanistan'a uygulanan yardım programlarının ikincisi de sona erecek. Euro

bölgesinin maliye bakanları bu programın uzatılmayacağını daha önce açıklamışlardı.



Finlandiya Dışişleri Bakanı Alexander Stubb, bunun da ötesine geçerek, ‘B planı artık A planı olacak‘ iadesini kullandı. B planı ile kastedilen durumun Yunanistan'ın iflası ile birlikte Euro bölgesinden çıkması anlamı taşıdığı biliniyor.

Yunan Parlamentosu ise alacaklıların Yunanistan'dan talep ettikleri tasarruf ve reform paketlerini uygulayıp uygulamama kararını halka bıraktı. 5 Temmuz'da bununla ilgili bir

referandum gerçekleştirilecek. Başbakan Tsipras, referanduma gidecek olan Yunan halkına, tasarruf ve reform paketlerine karşı çıkmaları çağrısında bulunarak, hiç

kimsenin Yunanistan'ı zorla Euro Bölgesi'nden çıkaramayacağını savundu.

Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varoufakis ise Atina'nın alacaklıların yapacakları yeni tekliflere açık olduğunu ve Angela Merkel'in, Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesinin

başbakanı olması sıfatı ile sorunu çözebileceğini ifade etti.

Başbakan Merkel Yunanistan krizini görüşmek üzere yarın Almanya Parlamentosu'nda bulunan partilerin liderleri ve

grup başkanları ile başbakanlıkta bir toplantı yapacak.