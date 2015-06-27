Yunanistan'la Euro Grubu arasındaki ipler koptu

Euro Grubu maliye bakanları Yunanistan'la ilgili kararını vermek için Cumartesi günü Brüksel'de bir araya gelmeyi planlıyordu. Ancak Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın tasarruf önlemelerini referanduma sunmayı planladıklarını açıklaması Brüksel'deki gündemi değiştirdi.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Yunan hükümetinin referanduma gitme yönündeki kararı nedeniyle müzakere sürecinin sona erdiğini açıkladı. Yunanistan’ın Salı günü IMF’ye 1,6 milyar avro ödemesi bekleniyor ve yeni kredi gelmediği taktirde Yunanistan’ın Euro Bölgesi'nden çıkma endişesi var.

Dijsselbloem, Yunan hükümetinin alacaklıların son önerilerini reddetmesinden hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş ve Atina’nın referandum kararının görüşmelerin devamı için kapıyı kapattığını söylemişti.

Maliye bakanları toplantısında bir uzlaşma sağlanamazsa, B planının gündeme gelmesi bekleniyordu. Euro ülkelerinin B planı, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkarılması.