Referanduma evet diyen CHP'li Memioğlu konuştu

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, referandumla ilgili Bingöl mitingine ''evet'' yazılı şapkayla katılan ve CHP yönetimince disipline sevk edileceği açıklanan Bingöl'ün CHP'li Yedisu Belediye Başkanı Mehmet Şerif Memioğlu, ''Ben yanlış bir şey yapmadığıma inanıyorum'' dedi.



Erdoğan'ın referandumla ilgili düzenlediği ilk mitinge ''Evet'' yazılı şapkayla katılan ve Anayasa referandumunda ''evet'' oyu kullanacağını söylediği iddia edilen Memioğlu, yaptığı açıklamada, partisinin vereceği her karara saygı göstereceğini söyledi.



Başbakan Erdoğan'ı Bingöl'e geldiği için karşılamaya gittiğini ifade eden Memioğlu, ''Ben yanlış bir şey yapmadığıma inanmıyorum. Başbakan ilime gelmiş, ben de Başbakanı karşılamaya gitmişim. Asıl gitmeseydim ayıp olurdu'' diye konuştu.



Anayasa referandumunda ''evet'' oyu kullanacağı yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili soruları yanıtsız bırakan Memioğlu, önümüzdeki salı günü basın açıklaması yapacağını bildirdi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, referandumda ''Evet'' oyu vereceğini söyleyen Bingöl'ün CHP'li Yedisu Belediye Başkanı Mehmet Şerif Memioğlu'nun, parti disiplinine ve programına aykırı davranması nedeniyle, disipline sevk edileceğini bildirmişti.



Okay, Mimoğlu'nun disipline sevki sonrası sonuçları beklemeden istifa etmesini de istedi.