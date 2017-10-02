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Politika

Referandum Yüksek Konseyi'nin adı değiştirildi, 'Kürdistan'ın önüne 'Irak' ibaresi getirildi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından dün Mesut Barzani Referandum Yüksek Konseyi'ni topladı

02 Ekim 2017 17:43

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından dün Mesut Barzani Referandum Yüksek Konseyi\'ni topladı. Toplantıda konseyin adı \'Irak Kürdistan Siyasi Önderliği\' olarak değiştirilirken, Barzani\'nin Başdanışmanı Hemin Hewramî, \"Biz burada Irak ismini ekleyerek, bu ülke topraklarındaki Kürdistan parçasını devletleştirmek istiyoruz, diğer parçalardaki Kürdistan topraklarıyla bir ilgisi olmadığı mesajını vermeyi hedefliyoruz\" dedi.
Erbil\'de dün Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani başkanlığında toplanan Referandum Yüksek Konseyi, referandum ardından gerçekleştirdiği ilk toplantıda adını değiştirdi. Toplantıdan sonra  yapılan açıklamada, Referandum Yüksek Konseyi\'nin isminin, \'Irak Kürdistan Siyasi Önderliği\' olarak değiştirildiği belirtildi. Toplantıda, \'Irak Bölgesel Kürt yönetiminde yaşayan halklara yönelik her türlü tehdit ve toplu cezalandırmanın reddedildiği; barışçıl mekanizmalara dayalı olarak diyalog yönteminde ısrar eden yönetimin 25 Eylül kararından vazgeçirilemeyeceği\' yönünde karar alındı.
Referandum Yüksek Konseyi\'nin adının değiştirilmesi ve yeni adının önüne \'Irak\' ibaresinin getirilmesi ile ilgili tartışmalar üzerine Barzani\'nin Siyasi ve Genel İlişkilerden Sorumlu Başdanışmanı Hemin Hewramî, uydudan yayın yapan Erbil merkezli K24 televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hewrami, \'Irak\' ibaresinin eklenmesinin, \'Kürdistan\'ın Irak\'a bağlandığı\' ve \'bağımsızlık\'tan vazgeçildiği anlamına gelmediğini belirterek, \"Biz burada Irak ismini ekleyerek, bu ülke topraklarındaki Kürdistan parçasını devletleştirmek istiyoruz, diğer parçalardaki Kürdistan topraklarıyla bir ilgisi olmadığı mesajını vermeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.

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