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Reese Witherspoon gözaltına alındı

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Reese Witherspoon ile eşi Jim Toth'un, Georgia eyaletinin Atlanta kentinde trafik kurallarını ihlal etmek ve toplum huzurunu bozan davranışlarda bulunmak suçlamaları ile gözaltına alındığı bildirildi.

22 Nisan 2013 16:12

Yetkililer, aracıyla zikzak çizerek şerit ihlali yapan Toth'un alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındığını açıkladı.

Toth'a alkol testi yapılırken araçta kalması istenen Witherspoon da emirlere uymadığı ve güvenlik görevlisi ile işbirliği yapmadığı için elleri kelepçelenerek nezarethaneye götürüldü.

Witherspoon, güvenlik güçlerine "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bu gece haberlere çıkacaksınız" diyerek tepki gösterdi.


Özür diledi


Birkaç saat sonra serbest bırakılan 37 yaşındaki oyuncu, güvenlik görevlisine söyledikleri için son derece üzgün olduğunu belirtti ve özür diledi.

Yeni filmi "Mud"un New York'taki galasına katılan oyuncu, "Birer kadeh içki içmiştik. Polis, eşimi arabadan indirince çok korktum. Ancak bu, tek yaptığı görevini yerine getirmek olan polise saygısızlık yapmamı mazur göstermez. Saygısız davranışım ve söylediklerim için çok üzgünüm" dedi.

Witherspoon, 2005 yılında ünlü müzisyen Johnny Cash'in eşi June Carter Cash'i canlandırdığı "Walk the Line" filmindeki performansıyla Oscar ve Altın Küre'de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.

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