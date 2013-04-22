Reese Witherspoon gözaltına alındı

Yetkililer, aracıyla zikzak çizerek şerit ihlali yapan Toth'un alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındığını açıkladı.

Toth'a alkol testi yapılırken araçta kalması istenen Witherspoon da emirlere uymadığı ve güvenlik görevlisi ile işbirliği yapmadığı için elleri kelepçelenerek nezarethaneye götürüldü.

Witherspoon, güvenlik güçlerine "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bu gece haberlere çıkacaksınız" diyerek tepki gösterdi.



Özür diledi



Birkaç saat sonra serbest bırakılan 37 yaşındaki oyuncu, güvenlik görevlisine söyledikleri için son derece üzgün olduğunu belirtti ve özür diledi.

Yeni filmi "Mud"un New York'taki galasına katılan oyuncu, "Birer kadeh içki içmiştik. Polis, eşimi arabadan indirince çok korktum. Ancak bu, tek yaptığı görevini yerine getirmek olan polise saygısızlık yapmamı mazur göstermez. Saygısız davranışım ve söylediklerim için çok üzgünüm" dedi.

Witherspoon, 2005 yılında ünlü müzisyen Johnny Cash'in eşi June Carter Cash'i canlandırdığı "Walk the Line" filmindeki performansıyla Oscar ve Altın Küre'de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.