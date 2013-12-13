Redhack'te tahliye kararı

Redhack soruşturmasında tahliye kararı çıktı. Emniyetin, "Dedesi yakın zamanda ölmüş, Fransa'da yaşayan ve askerlik sorunu olanlar arasında en iyi bilgisayar kullanan" tespitiyle ve 'Manyak' takma isimli Redhack yöneticisi olduğu şüphesiyle tekrar tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, tahliye edildi.

Taylan Kulaçoğlu'nun avukatlarının ikinci itirazı üzerine mahkeme yeni bir delilin gelmemesi ve adli kontrol şartını da göz önünde bulundurarak yaklaşık bir haftadır Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kulaçoğlu’nu serbest bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Redhack operasyonunda aralarında oyuncu Barış Atay'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmış, 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme adli kontrol şartı getirerek 5 kişiyi serbest bırakmıştı. Savcılığın itirazı üzerine Taylan Kulaçoğlu tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.