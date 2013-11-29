RedHack soruşturmasında 'Manyak' şüpheliler: Dedesi ölenler ve askerlik sorunu olanlar!

RedHack soruşturmasında serbest bırakılanlardan Taylan Kulaçoğlu'nun 'Manyak' adını kullanan kişi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. İddiaya göre gözaltı nedeni şu: "Manyak, dedesini kaybettiğini, askerlik sorunu olduğunu yazmıştı. Bu kriterlere uyan 600 kişi içinde en iyi bilgisayar kullanan Taylan Kulaçoğlu."

Ayça Söylemez'in Bianet'te yer alan haberine göre, RedHack operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılık ve mahkeme tarafından serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu hakkında dün tekrar yakalama kararı çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Kulaçoğlu’nun RedHack grubundan “Manyak” adını kullanan kişi olduğunu iddia ediyor.

Kulaçoğlu’na Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede de bu suçlama yöneltildi. Avukatı Efkan Bolaç, dosyada bu suçlamayla ilgili bir delil olmadığını, polisin bu fikre nasıl ulaştığını sordu. Savcının sorgu odasına çağırdığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nden bir polis 'Manyak'a “eleme yoluyla ulaştıklarını” açıkladı. Avukat Bolaç, polisin sorgu sırasında savcıya anlattıklarını şöyle aktardı:

“Bir sohbet odası olan MIRC’ta ‘Manyak’ın konuşmalarına ulaştık. Manyak, ‘askerlik sorunu olduğunu, kısa süre önce dedesinin hayatını kaybettiğini, ondan gelecek mirasla askerlik için gereken parayı bulacağını yazdı. Manyak’ın Fransa’da yaşadığını önceden tespit etmiştik. Bu konuşmanın ardından Fransa’da yaşayan ve bir yakınını yakın zamanda kaybedenleri taradık. Bu kriterlere uyan 6 bin 800 kişi vardı. Bu kişilerin içinden askerlik sorunu olanları bulduk, 600 kişiye ulaştık. İçlerinden en iyi bilgisayar kullanan Taylan Kulaçoğlu’ydu, biz de onun Manyak olabileceğini düşünüyoruz.”

Üç ayrı 'manyak' iddiası

Taylan Kulaçoğlu o dönemde Fransa’da yaşadığını ve askerlik yapmadığını, dedesini kaybettiğini de kabul etti ancak kendisini şöyle savundu: “Benim dedem fakir öldü, miras bırakmadı. Ayrıca İstanbul ’da restoranım var, miras beklemeye ihtiyacım yok.”

Avukat Efkan Bolaç, sorgunun ardından Twitter hesabına şunu yazdı: “Savcılık ifadeleri bitti. Şu an burada Manyak olduğu iddia edilen 3 kişi var. Kısa çöpü çeken Manyak olsun denilecek diye korkmaktayım.”

Barış Atay'ın da sesi benzetilmişti

Avukat Efkan Bolaç, bu sabah savcılığa giderek Kulaçoğlu hakkında çıkarılan yakalama kararına itiraz dilekçesi vereceğini söyledi. RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Barış Atay da “sesi, RedHack sözcüsünün Nor Radyo’da yaptığı konuşmadaki sese benzediği için” gözaltına alınmış, RedHack üyesi olmakla suçlanmıştı.

Ne olmuştu?

14 kişi RedHack soruşturması kapsamında 22 Kasım’da Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Ankara Emniyeti Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na götürüldü. Gözaltına alınanlara, Gezi Parkı eylemleri de soruldu: “Gezi eylemlerine katıldınız mı? Gezi eylemlerinde halkı sokağa dökmeye çalışmak, eylemleri büyütmekteki amacınız neydi?” Savcılık sorgularının ardından dokuz kişi serbest bırakılırken, Kulaçoğlu’nun da aralarında olduğu beş kişi tutuklanmaları talebiyle serbest bırakıldı. Mahkeme Kulaçoğlu’nun adli kontrol ile diğerlerinin de koşulsuz serbest kalmasına karar verdi. Ancak Terörle Mücadele Kanunu 10. maddesiyle yetkili Savcı Hüseyin Şahin serbest bırakılmalarına itiraz etti. Mahkeme de bunun üzerine Taylan Kulaçoğlu hakkında tutuklama kararı verdi. Kararda Kulaçoğlu’na yöneltilen suçlamalar şöyle:

“Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme.”

İstanbul'da bu karar üzerine yeniden gözaltına alınan Kulaçoğlu, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderilecek.