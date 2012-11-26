Redhack davasında tutuklu sanıklara tahliye kararı

"Terör örgütü üyesi olmamakla beraber, silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçlaması ile yargılanan sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada, Duygu Kerimoğlu, Alaittin Karagenç, Uğur Cihan Oktulmuş 20 Mart 2012 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Reşit Pınaroğlu da İstanbul'dan jandarma eşliğinde duruşmaya getirildi.

Ankara 13. Bölge Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayı sanıkların yakınları, arkadaşları ile çok sayıda kişi izliyor. CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Mİlletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ile CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Doğan da takip ediyor.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından haklarında düzenlenen iddianaem özetlenerek okundu. İddianamenin okunmasından sonra söz alan sanıklar savunmalarını yaptı

Savunmalar

Tutuklu sanık Alaittin Karagenç savunmasında "Yasadışı herhangi bir terör örgütü ve oluşuma üye değilim. Böyle bir örgütlere de yardımcı olmadım. Ankara Emniyet sitesine yasadışı olarak da girmedim. Böyle bir eylemim yok. Ankara emniyet sitesine girdiğime, ya da belgeleri çaldığım ilişkin herhangi bir delil yoktur. Merak en temel insan özelliğidir. Küçücük çocuklar meraktan ellerini ateşe sokar. Bizler bugün bilişim çağında yaşıyoruz. İnternette her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Günde yüzlerce siteye giriyorum. Redhack’i de bu şekilde tanıştım. Manyak'la da bu şekilde tanıştım. Zaman zaman sohbet odalarını girmişliğim oldu. Yalnız bunlarla ilgili hiçbir talimat ve emir almadım. Bu soruşturma ihbar üzerine başlıyor. İhbarcının güvenirliği nedir? Benim için Maraşlı Alaittin diyor. Çok asılsız ihbar yapılmıştır. Delillerden değil, ihbarlardan biz tutuklandık." dedi.

‘NTV haberini youtube'a yükledim’

Tutuklu sanıklardan lise öğrencisi Uğur Cihan Oktulmuş ise savunmasında " Herhangi bir silahlı örgüte üye değilim, örgüt adına da suç işlemedim. Ankara Emniyeti’nin sitesine, izinsiz girip siteyi çökertmedim. Bilgisayar kullanma becerim de siteyi çökertecek kadar değildir. Zaten bilgisayarımda da siteyi çökertecek programlar yoktur. Benim bilgisayarımdan Ankara Emniyeti’nin sitesine girdiğime ilişkin delil de yoktur. Kızılcan Yıldız ruzumunu ben kullanmıyorum. Bu ismini kullanan kişi aynı zamanda Manyak ismini kullanan şahıstır. Ankara Emniyeti’nin sitesine girildiğini ben Facebook’tan öğrendim. Hakkımdaki bilirkişi raporunda da siteye girdiğime ilişkin bir suçlama yoktur. Ankara Emniyeti’nin sitesine girildikten sonra internetteki bir sohbet sitesinde Manyak isimli kişi ile konuştum. Bu konuşmam, emniyetin sitesinin çökertilmesinden sonra oldu. Aramızdaki konuşma NTV’nin yaptığı bir haber videosunun Youtube’ye yüklenmesiyle ilgilidir. Redhack’in bir tüzüğünün olduğunu da savcılıkta öğrendim. Sanıkların hiçbirini tanımıyorum. " dedi

"Redhack üyelerini tanımıyorum"

Mersin Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü öğrencisi Duygu Kerimoğlu ise savunmasında "Derslerimi takip etmek için iki bilgisayar var. Hakkımda yapılan soruşturma iki diz üstü bilgisayarıma ve masaüstü bilgisayarıma el konulmuştur. Bana yönelik suçlamalar bazı yazılar, okuduğum bazı haberlerdir. Hakkımdaki suçlamalar asılsızdır. Redhack üyelerini internet ortamında bile tanımıyorum. Ben Ankara Emniyet müdürlüğünün sitesini hacklemedim. Hack yapmak üst düzey bilgisayar bilgisine sahip olmak gerekir. Ben hack yapmayı bilmiyorum. Hack yapacak bilgisayar programlarına dahi sahip değilim. Bu düzeyde bilgisiyar bilgim olsa iki yıllık okulun, beşinci yılında olmazdım. Benim tek yaptığım Hackle ilgil haberleri okumaktı. Bunu da bilgi sahibi olmak için yaptım. Facebook’ta bir yorumum çarpıtılarak delil yapılmıştır. Bu yorumumdan, Redhack’i tanıdığım iddia ediliyor. Ancak bu iddia doğru değildir. Redhack’in tüzüğünü bilmiyorum. Ben 20 Şubat’ta yaptım. Bu tarihte dava konusu emniyetin sitesine girilme olayı dahi olmamıştır. Yılmaz Güney ve Deniz Gezmiş’in fotoğrafları var sayfamda. Bunların hiçbiri terör örgütü üyesi değildir." dedi

Tüm sanıkların savunmasını tamamlamasının ardından görüş açıklayan savcı tutuklu sanıkların tahliyesini istedi. Taleplerin alınmasından sonra mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Hakkında yakalama kararı nedeniyle tutuklanarak Ankara'ya götürülen Reşit Pınaroğlu hakkında ise dinlendikten sonra karar verilecek.