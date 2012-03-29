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RedHack polisin KESK baskısına kızdı emniyetin sitelerini çökertti

‘Kızıl hackerlar’ olarak bilinen RedHack grubu, Ankara’da eylem yapan memurlara müdahale eden polisi ve basına yönelik baskıyı protesto amacıyla dün gece emniyet teşkilatı sitelerini hackledi.

29 Mart 2012 19:00

RedHack hacker grubu, KESK üyesi memurlara uygulanan polis şiddetini ve basın üzerindeki baskıları protesto etmek amacıyla dün gece Türkiye'deki polis sitelerine erişimi engelledi. Hacklenen siteler sabah 10.00 itibariyle yeniden erişime açıldı.

 
Polis daha önce, RedHack üyesi olduğunu iddia ettiği 7 kişiyi tutuklamış ve bu kişilerin özel yetkili mahkemelerce yargılanacağı öğrenilmişti. Bunun ardından RedHack bir açıklama yaparak, kendilerinin dışarıda olduğunu, tutuklanan kişilerin kendileriyle ilgisi olmadığını ifade etmişti.
 
Tüm internet siteleri kapatılan RedHack, olayı "An itibariyle Türkiye’de polis sitelerinin yüzde 95'i tarafımızca kapatılmıştır! Hapisten bu kadarı oluyor idare edin!" diyerek twitter hesabından duyurdu. RedHack grubu bu eylemi "30 Mart 1972'de şehit düşen Mahir Çayan'a" ithaf ettiklerini belirtti.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü hacker saldırısıyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

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