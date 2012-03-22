Redhack'ın silahlı örgüt delili Playstation CD'si

T24 - Redhack' operasyonunda 7 kişi, silahlı terör örgütü suçlamasıyla tutuklandı. Polise göre örgütün andı da var kısaltması da... Örgüt delili olarak Playstation CD'sine el konuldu.

Türkiye’nin ilk sanal silahlı terör örgütü Redhack üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi, önceki gün ‘silahlı terör örgütü üyesi’ olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel tarafından sürdürülen soruşturmada ifade verdikten sonra tutuklanan şüpheliler, savunmalarında, Redhack grubunun silahlı terör örgütü üyesi olduklarını bilmediklerini ve kendilerine ait ev aramalarında suç delili olarak Playstation CD’lerine el konulduğunu belirtti. Sorgu dosyasında ‘sanal espriler’ de delil sayıldı.

'Örgüt mü, bilmiyorduk'

Mesut Hasan Benli'nin Radikal'de yer alan haberine göre; şüpheli Uğur Cihan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaptığı savunmada örgüt lideri olduğu iddia edilen ‘Manyak’ rumuzlu kişiyle bazı konuşmalarının olduğunu ancak, Ankara Emniyeti’ne ait belgelerin yayımlandıktan sonra söz konusu kişiyle ilişkisini kestiğini belirtti. Erbay Değer isimli şüpheli ise, Redhack isimli grubu bir sosyal paylaşım sitesinde gördüğünü anlatarak “Ben işçi olduğum için onları ezilenlerden yana diye bir söz olduğu için dikkatimi çekti. Redhack’in silahlı terör örgütü ile ilgisinin olduğundan bilgim yoktu. Bu olayı ortaya çıktıktan sonra herhangi bir sempatizanlığım kalmamıştır. Tam tersine antipati kazandım” dedi.

Şüpheli Devrim Ali Avcu ise oto kiralama işinde çalıştığını belirterek “Burada olmamdaki tek sebep akrabamdır. Buraya getirilinceye kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Bilgisayar ve internetim yok. Evde alınan eşyalardan 8 tane CD’nin 6 tanesi Playstation CD’dir. 2 CD de daha önce internet cafe işletiyorduk. Oradan kalma. Ankara Emniyeti’nin sitesine girmedim” diye konuştu.

Alaittin Karagenç de sohbet kanallarında MANYAK isimli kişiyle sohbet ettiğini söylerken “Redhack’ın dünya görüşünü benimsemiyorum. Sadece hack bilgisi öğrenmek için giriyorum ve sohbet ediyorum. Ankara Emniyet Müdürlüğü sitesine girmedim. Herhangi bir veri ya da bilgi çalmadım” dedi.

Soruşturma dosyasında sanal sohbetlerin dökümüne de yer verildi. PreCipiCe nick’i kullanan ve örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Alaittin Karagenç ile ‘örgüt lideri ‘Manyak arasındaki diyaloglar özetle şöyle:

“Yengeye söyle, sigara falan stoklasın...”

MANYAK: (…) Yakalansak artık ne olur yaş geçmiş yaşanmış.

PreCipiCe: Kendi adına konuş lütfen, rica ediyorum.

MANYAK: Yengeye söyle sigara falan stoklasın Bayrampaşa’da beraber yatacağız.

PreCipiCe: Valla tedirgin oldum. Başıma bir şey gelmez değil mi?

MANYAK: Ben de belgeleri yayımlamaya devam edeyim.

PreCipiCe: Ne gerek var.

MANYAK: Yakalanacağız bari tam olsun.

PreCipiCe: Sinirlendirme, beni katma.

MANYAK: Yakalansak artık tanınıyoruz en azından sahiplenenler olacak ve isimlerimiz tr (Türkiye) tarihinde unutulmayacak.

PreCipiCe: Hehehe (...)

MANYAK: Yani hayatı nasıl büyük yaşadığımızı fark etmiyor musun?

MANYAK: Açız, sigarasızız ama yaşamımız süper bence.

PreCipiCe: Fark etmiyorum

MANYAK: Şaka bir yana eski preci yok gerçekten.

'K.C.Y örgüt adı mı?'

PreCipiCe nick kullan Karagenç’e ‘Andımız’ ve ‘Sıra ülke kurmakta’ şeklindeki konuşmalar hatırlatılarak “Bu örgüte ait andınız olduğunuz sıra ülke kurmaya geldiği şeklinde bölücülüğe yönelik görüşmelerinizin olduğu tespit edilmiştir. Hangi terör örgütüne mensupsunuz. K.C.Y örgütünüzün isminin kısalması mıdır” diye soruldu.

Karagenç ise herhangi bir örgüt üyesi olmadığını, ‘Andın’ espri amaçlı olduğunu, Manyak nickini kullanan şahsın Facebook’ta kullandığı ismin Kızılcan Yıldız olduğunu ve K.C.Y.’nin de bu adın kısaltması olduğunu söyledi.

Andımız geyiği ‘bölücülük delili’ oldu

Soruşturma dosyasında yer verilen ve PreCipiCe ile Manyak isimli kişi arasında 28 Şubat 2012 tarihinde geçen sohbet bölücü nitelikte bulundu. Söz konusu sohbette şu diyaloglar geçiyor:

“PreCipiCe: Ne oldu bizim site işi

MANYAK: İnsanım, Vicdanlıyım, Arada bir yanlışda yaparım. Yasam küçüklerimi anlamak, büyüklerimi sorgulamak, yurdumu, dünyayı, evreni ve emeği özümden çok sevmektir. Ey bu günümüzü sağlayan şanlı proletarya, ezilen insanlık. Açtığın yolda, verdiğin emekte, gösterdiğin kabiliyette ve insanları sömürenlere karış yürüdüğüm yolda yürüyeceğime ne olursa olsun hiç durmadan sınıfsız, sömürüsüz eşit adil bir dünya kuracağıma ant içerim. Varlığım dünya haklarına armağan olsun

MANYAK: Ne mutlu milliyetsizim diyene…! İyi dersler arkadaşlar!

MANYAK: *K.C.Y

PreCipiCe: Andımız

MANYAK: Ant hazır sıra ülkeyi kurmakta

PreCipiCe: Onu da kurarız (…)”