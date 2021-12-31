Redhack davasında karar: “Terör örgütü propagandasından” beraat, “kişisel verileri ele geçirme” suçlamasından ertelemeli ceza

Gazeteciler Tunca Öğreten, Derya Okatan, Eray Saygın, Metin Yoksu, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat hakkında eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakanı Berat Albayrak’a ait elektronik e-posta yazışmalarını haberleştirdikleri için açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, “Redhack davası” olarak bilinen davada Tunca Öğreten, Eray Saygın, Metin Yoksu, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat‘i “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlamasıyla birer yıl sekizer ay hapse mahkûm etti, “propaganda” suçlamasından da beraatlarına hükmetti. Derya Okatan ise tüm suçlamalardan beraat etti.

Medyascope'ta yer alan habere göre, Redhack adlı hacker grubunun, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta hesabını ele geçirdiğini açıklamasının ardından içeriklere dair haberleri nedeniyle haklarında dava açılan gazeteciler Tunca Öğreten, Derya Okatan, Eray Sargın, Metin Yoksu, Ömer Çelik ve Mahir Kanaat’in yargılandığı davanın 14. duruşması İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada söz alan gazeteciler mesleklerini yaptıklarını belirtip suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.

Mahkeme, Derya Okatan’ın “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ile “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarından, Eray Sargın, Mahir Kanaat, Metin Yoksu, Ömer Çelik ve Tunca Öğreten’in ise “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasından beraatına karar verdi.

Heyet, Eray Sargın, Mahir Kanaat, Metin Yoksu, Ömer Çelik ve Tunca Öğreten hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasından ise birer yıl sekizer ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti cezaları erteleyerek gazetecilerin iki yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.