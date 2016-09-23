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Bilim / Teknoloji

RedHack: Berat Albayrak’ın e-mailini hackledik!

“Alp Altınörs ve Aslı Erdoğan başta olmak üzere muhalifler serbest bırakılmazsa mailleri yayınlarız!”

23 Eylül 2016 22:09

Redhack, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın e-mail hesabını hacklediğini duyurdu ve “Başta Alp Altınörs ve Aslı Erdoğan başta olmak üzere solcu muhalifleri serbest bırakılmazsa 20 GB mailleri yayınlarız!” mesajı paylaştı. 

Redhack, daha sonra paylaştığı bir mesajda Albayrak'ın mailinin hacklenmesine dair haber yapmadığını öne sürdüğü sozcu.com.tr'nin sitesini hacklediklerini ve haberi kendileri yaptıklarını söyledi. Sözcü, daha sonra ilgili haberi yayınladı.

RedHack'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya ek olarak Albayrak'ın mail hesabına ait olduğu iddia edilen ekran görüntüsü de yayınlandı.

Diken.com.tr'nin konuyla ilgili yaptığı habere engelleme getirildi.

Paylaşılan mesajlar şöyle:

 

ETİKETLER

redhackenerji bakanıberat albayrak

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