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Redhack, AKP'lileri istifa ettirdi

AKP'nin 3 farklı bölgedeki teşkilatlarının twitter hesaplarını ele geçiren Redhack, istifa mesajları yayınladı.

02 Temmuz 2013 14:17

AKP'nin Tuzla gençlik, Çanakkale gençlik ve Fatih gençlik kollarının twitter hesaplarından dün gece istifa mesajları atıldı. Mesajlarda Başbakan'ın Gezi Parkı Direnişi sırasındaki tutumu gerekçe gösterildi.

Atıla tweetleri Redhack üstlendi. İstifa tweetleri şöyle:

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Sosyal medyada mesajların gerçek olup olmadığı tartışılmaya başlanmışken Redhack açıklama yaptı. Açıklama tweetlerinde 'Oraya koskocaman REDdediyoruz diye yazilmis, espiriyi anlamayanlar var neyse boylede iyi ;)', 'Neyse aksam ustu eglencesi olsun dedik, adrenalin iyidir, ufaktan alistirmali ;)' ve '"Eger birileri bize benzeyen profillere girip manupulasyona girisirse,manupulasyon kralini yapariz" gibi bir tehdit olabilitesi olan durum;)' ifadeleri yer aldı.

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