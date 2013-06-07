Redhack, Emniyet'in telefon numaralarını paylaştı!

Kızıl Hackerlar olarak bilinen hacker grubu Redhack, Gezi Parkı olaylarını protesto etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli müdür ve yardımcılarının cep telefon numaralarını yayınladı.

Kızıl Hacker'lar olarak da bilinen Redhack, " İstanbul Polis'i Halka Karşı Eylem Planı" adı altında üst düzey emniyet çalışanlarının cep telefonu numaralarını yayınladı!

Gezi Parkı eylemlerinin ilk gününden beri protestocuların yanında olan Redhack, geçtiğimiz günlerde aralarında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasının da bulunduğu bir dizi siteyi kullanılamaz hale getirmişti. Bu sefer de Emniyet Müdürlü'ğünü hedef alan hacker grubu, "İstanbul Polis'i Halka Karşı Eylem Planı" başlığı altında emniyetin üst düzey yetkililerinin cep telefonu numaralarını yayınladı.

"Mehmet Ayvalıtaş ve Abdullah Cömert anısına" paylaşılan belgenin, 1 Mayıs'ta emekçileri Taksim'e çıkarmama planı ve görevlilerin listesi ile telefon numaralarından oluştuğu belirtiliyor. Orantısız şiddete karşı, orantısız zeka ile oynayacağını belirten Redhack, olayların daha da büyümemesi, provokasyonların yaşanmaması ve kimsenin yaralanmaması için bu numaraları açıkladıklarını ifade etti. Hacker grubu ayrıca, bilgilerin kapılarına bir bavul içerisinde bırakıldığını da açıkladı. "Halk için emniyet" diyen polislere, halkın istediği zaman ulaşabilmesi gerektiğini söyleyen Kızıl Hacker'lar, insanların bu numaraları arayıp şikayetlerini dile getirmelerini istedi.