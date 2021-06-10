Redd grubunun ardından Melis Danişmend'den de açık hava konseri: 10 ay sonra bundan daha güzel bir toplaşma olabilir mi?

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="entry-sub-title">Geçtiğimiz gülerde Maçka Parkı'nda mini konser yapan Redd grubunun ardından müzisyen <strong>Melis Danişmend</strong> de Kadıköy Vapur İskelesi önünde sahne aldı.</p>\n<p>Danişmend Kadıköy Vapur İskelesi önünde konser yapacağını Twitter hesabından duyurdu.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/06/1623306435410-ekran-resmi-2021-06-10-09.26" alt width="500" height="128" /></p>\n<p>Ünlü müzisyen Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Kadıköylüler, Kadıköy’den geçenler, vapura yetişenler, saat 17.00’de İskele Meydanı’nda konserimiz var" duyurusunu yaptı.</p>\n<p>Danişmend daha sonra konseri anının fotoğrafını "<span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">10 ay sonra bundan daha güzel bir toplaşma olabilir mi?" sözleri ile paylaştı.</span></p>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/06/1623306587226-ekran-resmi-2021-06-10-09.26" alt width="500" height="485" /></span></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/redd-izleyicileriyle-bir-bucuk-yil-sonra-macka-parki-nda-bulustu-marmara-denizi-ndeki-musilaj-gibi-her-sey-kirlenmeye-basladi-ulkede-bir-an-once-duzelmesi-gerekiyor,957523" target="_blank" rel="noopener">Redd, izleyicileriyle bir buçuk yıl sonra Maçka Parkı'nda buluştu; "Marmara Denizi’ndeki müsilaj gibi her şey kirlenmeye başladı ülkede, bir an önce düzelmesi gerekiyor"</a></strong></p>\n</body>\n</html>