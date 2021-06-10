Redd grubunun ardından Melis Danişmend'den de açık hava konseri: 10 ay sonra bundan daha güzel bir toplaşma olabilir mi?

Geçtiğimiz gülerde Maçka Parkı'nda mini konser yapan Redd grubunun ardından müzisyen Melis Danişmend de Kadıköy Vapur İskelesi önünde sahne aldı.

Danişmend Kadıköy Vapur İskelesi önünde konser yapacağını Twitter hesabından duyurdu.

Ünlü müzisyen Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Kadıköylüler, Kadıköy’den geçenler, vapura yetişenler, saat 17.00’de İskele Meydanı’nda konserimiz var" duyurusunu yaptı.

Danişmend daha sonra konseri anının fotoğrafını "10 ay sonra bundan daha güzel bir toplaşma olabilir mi?" sözleri ile paylaştı.

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