Redd, izleyicileriyle bir buçuk yıl sonra Maçka Parkı'nda buluştu; "Marmara Denizi’ndeki müsilaj gibi her şey kirlenmeye başladı ülkede, bir an önce düzelmesi gerekiyor"

T24 Haber Merkezi

Ünlü rock müzik grubu Redd, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle buluşamadığı dinleyicileriyle bir buçuk yıl sonra İstanbul’daki Maçka Parkı’nda buluştu. "Kademeli normalleşme" adımlarında müzisyenlerle ilgili bir yönetmelik olmamasına tepki gösteren grubun solisti Doğan Duru, "Desteklerle bu işin devam etmesi mümkün değil. Müzisyenlerin nefes alması gerekiyor. Marmara Denizi’ndeki müsilaj gibi her şey kirlenmeye başladı ülkede, bir an önce düzelmesi gerekiyor" dedi.

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan müzik sektöründen konserlerin 1 buçuk yıldır yapılmamasına tepkiler gelmeye devam ederken, ünlü müzik grubu Redd, aylar sonra izleyicileriyle Maçka Parkı’nda buluştu. 7 Haziran akşamı 19.00’da açık havada yapılan konsere onlarca kişi katıldı. Grup tarafından konser sırasında sık sık Covid-19 önlemleri hatırlatılırken, polis de kontrollerini gerçekleştirdi.

Redd grubunun solisti Doğan Duru, bu konserle bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek, müzisyenlere de destek çağrısı yaptı. T24'e konuşan Duru, "Bunu artık herkesin yapacağını düşünüyorum. Bu işin, yardım ve desteklerle devam etmesi mümkün değil. Bizim sahnede olmamız, bunun için de ses çıkartmamız gerekiyor. Tüm Türkiye’deki müzisyenler, biz iyi ses çıkartan insanlarız. Bu avantajımızı kullanmamız gerekiyor" dedi.

Müzik sektöründe çalışanların zor durumda olduğunu kaydeden Duru, "Bazı arkadaşlarımız intihar etti, bazıları mesleği bıraktı… Bu iş desteklerle yürüyecek bir iş değil, kayıt dışı müzisyen çok var ve desteklerden dahi yararlanamıyorlar. Bu bağlamda bütün müzisyenlerin penceresinden, balkonundan, caddesinden bu işi yapmaya başlaması, onları görmeyeni, duymayanı uyarması gerekiyor" diye konuştu.

"İnsanlar her gün burada ancak bir sahne koyarsanız problem oluyor"

"Halı sahalar açık, futbol oynarken doğal olarak maskesiz bir şekilde, ağız ağıza oynuyor insanlar, ancak konserler hâlâ yasak" diyen Duru, şöyle devam etti:

"İnsanlar her gün buradalar, buna bir engel yok ama buraya ne zaman bir sahne koyuyorsunuz, o zaman problem oluyor. Bu kadar bilimden uzak, saçma bir durum yok" düşüncesini dile getirdi.

Sanırım, bu durum, işi bilmediklerinden kaynaklanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı turizmci olduğu için işin bu yönünü bilmiyor. Bilmiyorsa danışsın, sektörde çok önemli insanlar, vakıflar, kurumlar var. O ekipler bir konserin Covid’den uzak bir şekilde nasıl yapılması gerektiği konusunda danışmanlık yaparlar. Sadece sormaları gerekiyor…

‘Yurt dışından turist gelsin de ekonomi düzelsin’ diye düşünüyor olabilirler ancak sadece devletin yok, bizim de, insanların da ekonomisi var. Müzisyenlerin soluk alması gerekiyor.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj gibi, her şey kirlenmeye başladı ülkede, bir an önce düzelmesi gerekiyor."