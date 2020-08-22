Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman hayatını kaybetti

ABD’li müzik grubu Red Hot Chili Peppers’ın ikinci gitaristi olarak bilinen müzisyen Jack Sherman, 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Sherman'ın ölümünü Red Hot Chili Peppers grubu duyururken, ölüm sebebine ilişkin detay verilmedi.

Gruptan yapılan açıklamada, "O eşsiz bir adamdı. Tüm iyi ve kötü zamanlar için ona teşekkür ediyoruz. Huzur içinde uyu Jack" ifadeleri kullanıldı.

Aralık 1983’te Hillel Slovak’ın yerine gruba dahil olan Sherman, Red Hot Chili Peppers’ın ilk Amerika turnesinde de yer almıştı. Sherman, Slovak’ın 1985’te geri dönmesiyle gruptan ayrılmıştı.