Red Dead Redemption 2'nin satış rakamları 8 günde 17 milyonu aştı

Finans çevrelerinden gelen resmi rakamlara göre büyük beğeni toplayan bilgisayar oyunu Red Dead Redemption 2'nin satış rakamları sadece 8 günde 17 milyonu aştı. Geliştirilmesi uzun yıllar süren oyun bu şatış rakamıyla şimdiden tarihin en çok satan oyunlarından biri haline geldi.

İlk hafta sonunda Rockstar'a 725 milyon dolarlık bir gelir getiren RDR 2, bu rakamla gişe rekorları kıran film Avengers: Infinity War'ı dahi geride bırakmayı başarmıştı.

Serinin ilk oyunu Red Dead Redemption 15 milyon kopya satmıştı.