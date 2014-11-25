Reçete onay sistemi çöktü, acil hastalar bile ilaç alamıyor!

Türk Eczacılar Birliği (TEB), bir haftadır MEDULA sisteminde yaşanan teknik arıza nedeniyle bebek, yaşlı, acil hastalar dâhil ilaca ulaşmakta zorluk çekildiğini ve dün itibariyle sistemin çöktüğünü açıkladı. SGK ise olayın ardından açıklama yaparak sadece kısmi bir aksaklık olduğunu ve yüzde 100 hizmet veremez duruma gelmediğini söyledi.

'Medula Provizyon Sistemi' diğer adıyla 'Reçete Onay Sisteminde' yaklaşık 1 haftadır yaşanan teknik arıza nedeniyle hastaların ilaca ulaşmak için ya uzun süre eczanelerde beklediğini ya da ilaca hiç ulaşamadığı belirtilen TEB açıklamasında, "Buna acil hastalar da dahil" denildi.

‘Sistem çöktü'

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, günlerdir Sosyal Güvenlik Kurumu’nu uyardıklarını belirten TEB yönetimi, "7 gündür sistem önce ağır aksak çalışsa da şu anda tamamen çökmüş durumda. Kurumun konuyla ilgili yeterli bir bilgilendirme yapmıyor olması da bizleri eczanelerimizde zor durumda bırakıyor" dediler.

Acil hastalar da bebekler de mağdur

TEB açıklaması şöyle devam etti:

"2010 yılından bu yana sürekli yaşadığımız sorun karşısında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sistemin altyapısını güçlendirmek adına herhangi bir çalışma yapmaması, eczanelerimizde sistemin açılmasını bekleyen binlerce bebek, yaşlı, çocuk ve acil hastalarımızın günlerce ilaçlarına ulaşamamasına ya da ilaçlarını ceplerinden ödeyerek almalarına neden olmakta.

5 yıldır kanayan yara, yeni sistem kurulsun

24 bin noktada hizmet veren eczacılarımız ise, yıllardır kanayan yara haline gelmiş bu konuda hastalarına ne diyeceklerini artık bilememekte. Sık aralıklarla sorun yaşanan bu mevcut sistemin yerine; bütün ihtiyaçları belirlenmiş, altyapısı tamamlanmış, vatandaşımıza günün gereklerine göre hizmet verebilecek yeni bir sistem oluşturulmalıdır. Türk Eczacıları Birliği olarak; başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve tüm yetkililerden bu sorunlara ilişkin geçici değil, kalıcı ve bir o kadar pratik çözümler üretilmesini talep ediyor; yaşadığımız sıkıntılar konusunda daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. "

SGK: Hiçbir zaman yüzde

100 hizmet veremez olmadı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün son işlem günü olan e-bildirge uygulamasına olan aşırı talepten dolayı kısmi bir aksaklık yaşandığını belirterek, MEDULA uygulamasının hiçbir zaman yüzde 100 hizmet veremez duruma gelmediğini bildirdi.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim 2014'den itibaren vatandaşların sigorta borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularının alınmaya başlandığı ve başvuruların SGK sistemine normalin çok üzerinde yük getirdiği vurgulandı.

Borç yapılandırma uygulamalarının getirdiği yükün yanı sıra, vatandaşların son başvuru gününde yoğun işlem yapmaları sonucunda sisteme aşırı yüklenmenin gözlemlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün son işlem günü olan e-bildirge uygulamasına olan aşırı talepten dolayı kısmi bir aksaklık yaşanmıştır. 77 milyon vatandaşımıza sağlık alanında hizmet eden MEDULA uygulaması hiçbir zaman yüzde 100 hizmet veremez duruma gelmemiştir. MEDULA aşırı yüklenmeden dolayı hizmet sınır limitlerine ulaşmış, bu limitin üzerinde kalan kesim için kısmi ve geçici olarak hizmet sağlanamamıştır. 420'den fazla uygulamaya sahip kurumumuzun en öncelikli uygulaması MEDULA'dır. Sistemde yoğunluk yaşandığında sistem kaynaklarının tümü MEDULA uygulamasının hizmetine tahsis edilmektedir. SGK Bilgi Sistem alt yapısı ve uygulamaları hizmet vermeye devam etmektedir."