Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Celadet Ali Bedirhan olarak değiştirildi

Erciş İlçesi'nin BDP'li yeni belediyesi meclis kararıyla bir cadde ile bir bulvarın isimleri değiştirildi. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın adı Kürt yazar ve siyasetçi Celadet Ali Bedirhan adıyla değiştirildi. Ebubekir Çiftçi Caddesi'nin adı da Mem u Zin'in yazadı Ahmed-i Hani olarak değişti. Zilah Caddesi'ne de Kürtçe tabela asıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, BDP'li Erciş Belediye Başkanı Diba Keskin, Bedirhan'ın Kürt dil tarihi açısından çok önemli bir isim olduğuna dikkat çekerek, "Erciş, tarih boyunca ilk defa kendi özüne dönecek bir isme kavuştu. Böyle büyük bir aydının isimini buraya vermek bizler, belediye meclisi için bir onurdur. Başbakanın ismi Türkiye 'de her yerde var. Fazlasıyla var. Başbakan, Türkiye'nin bir lideridir. Burada bir Kürt, orada bir Çerkez, başka bir yerde Laz, Arap, Farisi ismi muhakkak olmalıdır" dedi.