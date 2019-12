Recep İvedik, Bond'a karşı

Recep İvedik, A.R.O.G ve Muro olmak üzere üç Türk filmi, Cannes Film Festivali’nde açıklanan Avrupa’nın en fazla izlenen 20 filmi arasına girmeyi başardı. Recep İvedik’in 7’nci sıradan girdiği listenin ilk sırasında James Bond filmi yer aldı. A.R.O.G’un 9’uncu sıradan girdiği listede, Muro da 19’uncu oldu.



Avrupa Audiovisuel Gözlemevi, (Observatoir Europeen de l’audiovisuel) Cannes Film Festivali’nde Avrupa’da geçen yıl en fazla izlenen 20 filmin listesini açıkladı. Hürriyet’ten Muammer Elveren’in haberine göre, Recep İvedik, A.R.O.G ve Muro, Avrupa’da en fazla izlenen filmler arasına girmeyi başaran Türk filmleri oldu. Bu üç film, Avrupa’da da 10 milyon 600 bin izleyiciye ulaşmayı başardı. Listede birinci sırayı alan film James Bond serisinden Quantum Of Solace’ın birinciliği aldığı listeye, Recep İvedik 7’nci sıradan girerek Bond’a adeta meydan okudu. A.R.O.G’un 9’ncu sıraya yerleştiği listede Muro ise 19’uncu sırada yeraldı.



Şeref listesinde



’Avrupa Audiovisuel Gözlemevi-Observatoir Europeen de, l’audiovisuel’ sözcüsü Alison Hindhaug’ın açıkladığı listeye giren filmler, Türkiye’de de en çok konuşulan ve tartışılan filmler olmuştu. Bu üç filme izleyicilerin yoğun ilgisinde ve gişe başarısında, Avrupa’da yaşayan yoğun Türk nüfusunun da önemli katkısı bulunuyor. Hindhaug, "Türk sineması 2008 yılında büyük izleyici kitlesi ile buluşan filmler yaptı. Bu filmlerden 3’ü, Türkiye’nin adını Avrupa’nın en çok izlenen filmlerin yer aldığı 20 filmlik şeref listesine yazdırdı" dedi.



Bond birinci sırada



Marc Forster’in yönetmenliğini yaptığı İngiliz-Amerikan ortak yapımı James Bond ’Quantum Of Solace’ filminin izleyici sayısı 27 milyon 486 bin 233 kişi oldu. Bond’u 24 milyon 159 bin 485 izleyici ile Dany Boon’un yönettiği ’Bienvenu Chez les Ch’tis’ filmi izledi. Fransız, Alman, İspanya ve İtalya ortak yapımı Frederic Forestier ile Thomas Li’nin yönettiği, ’Asterix Aux Jeux Olmpiques’ filmi ise 13 milyon 457 bin 503’lük gişe başarısı elde etti.



4.6 milyon kişi izledi



Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın yaptığı ve Şahan Gökbakar’ın oynadığı Recep İvedik filmi, 4 milyon 660 bin 305 izleyici ile 7’nci sıraya oturdu. Ali Taner Baltacı ile Cem Yılmaz’ın yönettiği A.R.O.G filmi de 3 milyon 743 bin 397 izleyici ile dokuzuncu sırayı aldı. Zübeyr Şaşmaz’ın yönetmenliğini yaptığı ve Muro filmi de Avrupa’da 2 milyon 380 bin 478 izleyici tarafından izlendi.



Avrupa’da ilgi Türkiye’den fazla



Sadece Avrupa’daki gişeye bakıldığında her ne kadar kafa tutmaya çalışsa da Recep İvedik ile James Bond karşılaştırıldığında, aradaki 5 kata yakın gişe farkı gözden kaçmıyor. Buna karşın filmlerin Avrupa’da yakaladığı izleyici sayısı, Türkiye’deki izleyici sayısını aşıyor. Türkiye’de 10 milyon 300 bin kişinin seyrettiği bu üç film, Avrupa’da da 10 milyon 600 kişi tarafından izlendi. Türkiye’de 4 milyon 300 bin kişiye ulaşan Recep İvedik, 34 milyon TL gelir elde etmişti. 3 milyon 700 bin kişinin gördüğü A.R.O.G’un geliri ise 29 milyon TL’yi bulmuştu.



Ünlüler bu yıl kriz dinlemedi



