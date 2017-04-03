Recep İvedik "Altın Bamya"ları topladı

Recep İvedik 5, tüm dallarda 9. Altın Bamya Ödülleri’nin sahibi oldu. Akademi "Bu rekorun, ülkemizin ultra-entelektüel gelişmesine ve sinemamıza sağlanan sınırsız olanaklara paralel bir başarı olduğuna kanaat getirmiştir" dedi.

bianet’te yer alan habere göre,Türkiye sinemasındaki erkek egemen bakışa ve cinsiyetçiliğe tepki olarak verilen Altın Bamya Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

Türkiye’de tam bin 400 sinemada gösterime giren Recep İvedik 5 filmi, tüm dallarda 9. Altın Bamya Ödülleri’nin sahibi oldu.

Altın Bamya Akademisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Altın Bamya Akademisi olarak, filmin içeriğinde, Recep İvedik başkanlığındaki Türkiye milli takım kafilesinin katıldığı şampiyonada belden aşağı güreşerek altın madalya kazanmasından duyulan kıvançla Film, Senaryo, Erkek Karakter, Kadın Karakter ve Üç Buçuk Bamya dallarında ödüllerin bu filme topyekun ve doğrudan verilmesinden duyulan kıvancın birleşmesini temenni ederiz.

“Altın Bamya Film Akademisi bütün resmi ödüllerini Recep İvedik 5' e vermekle birlikte Vezir Parmağı filminin yaratıcılarına, tarihsel süreç içerisinde kadın cinselliğine getirdiği epistemolojik yaklaşım nedeniyle, mansiyon olarak bir kilo karışık dilber dudağı ve hanım göbeği vermeyi kararlaştırmıştır. Ancak saygıdeğer akademi üyeleri dayanamayıp tatlıları mideye indirmişlerdir. 9. Altın Bamya Ödülleri hepimize afiyet olsun.”

Altın Bamya nedir?

Altın Bamya Ödülleri, Türkiye sinemasında kadınlarla ilgili yanlış mitlerin, algıların, cinsiyetçi bakışın sinemada yeniden üretilip temsil edilmesine ve bu ayrımcılığın normal kılınmasına, kadınlara dair alanların daraltılmasına bir eleştiri, bir karşı duruş, bir söz söyleme isteğiyle ortaya çıktı.

8. Altın Bamya Ödülü, Mahsun Kırmızıgül’ün “Mucize” filmine gitmişti. Ayrıca Nurgül Yeşilçay’a yönelik cinsiyetçi tavırları ve ardından yaptığı “Beyonce mi ki o taciz edeyim”, “Benim annem de kadın” gibi açıklamalarla gündeme gelen Erkan Petekkaya’ya da Mansiyon Ödülü verilmişti.