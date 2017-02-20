AVM’deki kavganın nedeni belli oldu: Recep İvedik 5!

İstanbul Maltepe’de bir AVM’de yaşanan olayın, Recep İvedik 5 filmine bilet almak için kuyrukta çıkan kavga olduğu anlaşıldı.

Maltepe Park isimli alışveriş merkezinde “Bomba var” söylentisi sonrası bina boşaltıldı. Yaşanan kargaşanın ardından olayın aslının Recep İvedik 5 filmini izlemek için bilet sırasında olan 2 kişinin kavga etmesi ve bu kavga esnasından silahların çekilmesi olduğu anlaşıldı.

İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ise alışveriş merkezinde araştırma yaptı. Polis ekipleri kimsenin yaralanmadığı kavgaya karışan şahısları tespit etmeye çalışırken kısa süreli paniğin ardından alışveriş merkezindeki hareketlilik sona erdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bomba ihbarı söylentileri sonrası Twitter'dan şu açıklamayı paylaşmıştı:

"Değerli Dostlar

İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan bir AVM dışında yaşanan iki grup arasındaki gerilim üzerine güvenlik önlemleri alındı.

Şu an internet ortamında bu olay dışında gerçeği yansıtmayan iddialar dolaşmaktadır. Lütfen itibar etmeyin. Birazdan normale dönecek.

Gerek AVM Güvenliği gerekse Güvenlik Güçleri duruma müdahale etmiş durumda. Biz de zabıta ekibimizle birlikte durumu yakından takip ediyoruz.